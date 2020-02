Megverte a Szolnoki MÁV a Gyirmótot

Bravúros győzelmet aratott a Szolnoki MÁV FC vasárnap délután a Gyirmót vendégeként, a másodosztály 24. for­dulójában 2–1-re nyertek a kék-fehérek.

A szolnoki csapatból végül nemcsak Szabó Richárd, hanem Papp Szilárd is hiányzott sárga lapos eltiltás miatt, ám Tóth Benjamin és Tisza Kálmán ott lehetett a keretben, miután a Haladás elleni mérkőzést ki kellett hagyniuk sérülés miatt. Tisza a kezdőben is helyet kapott, ám ezúttal nem a megszokott posztján, hanem középső védőként kellett bizonyítania. Mellé visszatért Horgosi Donát és Tamás László a hátsó alakzatba, illetve a bal szélen Kotula Máté helyett most Bárdos Bence jutott lehetőséghez.

A gyirmóti találkozó mozgalmasan kezdődött, már az első tíz percben kialakultak izgalmas események, a hazaiak pedig a kapufát is eltalálták a nyolcadik percben Herjeczki Kristóf ívelése után. Nem sokkal később Albert Ádám beadásáról maradt le kevéssel Vólent Roland, míg ezt követően Albert lőtt mellé.

Aztán a 17. percben megszerezte a vezetést a MÁV FC, miután Novák Csanád tizenegy méterről kilőtte a hosszút (0–1) – a télen igazolt csatár az első találatát szerezte szolnoki színekben. A Gyirmót igyekezett az egyenlítésért, hat perccel később Tiszának kellett a gólvonal elől tisztáznia, ám ezután ismét a vendégek vették a kezükbe a kezdeményezést, ám nem sikerült növelni az előnyt. Aztán a szünet előtt egalizált a hazai gárda, Májer Milán fejelt öt méterről a szolnoki kapuba (1–1).

A második félidőben sokáig csak a hazaiak veszélyeztettek, bár igazán nagy helyzetig nem jutottak el. A 74. percben viszont ismét eltalálta a kapufát a Gyirmót, ám Varga Barnabás hiába fejelt a lécre, hazai szabálytalanság miatt fújt a játékvezető. Kilenc perccel később ismét a Szolnok szerezte meg a vezetést, Albert beadását a csereként beállt Szabó Péter fejelte a gyirmóti kapu bal oldalába (1–2). Nem sokkal később Horgosit kellett sérülés miatt lecserélni, Kotula váltotta.

A végjátékban tartotta a MÁV FC a labdát, nem tudott helyzetet kialakítani a sárga-kék alakulat. Sokáig ment a mérkőzés, amiben közrejátszott az is, hogy a vendégek kapusedzőjének, Ulviczki Attilának piros lapot mutatott fel a játékvezető. A kisalfold.hu beszámolója szerint a 96. percben Ulviczki nem hagyta, hogy a hazai játékos elvégezze a bedobást, ezért kellett távoznia a kispadról. Még egy percig folyt a játék ezt követően, de a szolnoki együttes megőrizte előnyét, 2–1-re győzött az ötödik helyezett Gyirmót otthonában.

A MÁV FC ezzel nemcsak azt érte el, hogy egy helyet előrelépett a tabellán, hanem megszakította hétmeccses nyeretlenségi sorozatát is, valamint először aratott sikert idegenben szeptember 18. óta, amikor a Csákvárt győzte le 1–0-ra. A kék-fehérekre jövő vasárnap (14 óra) ismét kemény összecsapás vár a bajnokságban, amikor a Siófok érkezik majd a Tiszaligetbe.

GYIRMÓT FC GYŐR– SZOLNOKI MÁV FC 1–2 (1–1)

Győr-Gyirmót, 380 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Király Krisztián, Rózsa Dávid)

GYIRMÓT: Rusák – Villám, Hudák, Németh B., Krebsz – Vass Á. – Májer, Nagy P., Vogyicska (Koltai, 75.), Herjeczki (Heffler N., 61.) – Szabó L. (Varga B., 54.) Vezető­edző: Csertői Aurél

SZOLNOK: Molnár-Farkas – Csirmaz, Tisza K., Horgosi (Kotula, 86.), Tamás L., Bárdos – Albert Á., Rokszin (Kurdics, 77.), Földi M. – Vólent (Szabó P., 63.), Novák. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerzők: Májer (42.), ill. Novák (17.), Szabó P. (82.)

Csertői Aurél: – Ami hibát el lehet követni egy meccsen, azt bemutattuk… Néhány játékosunk túl van értékelve, nemcsak a lelkesedéssel és az akarással, hanem a tudással is akadnak problémák. Jó lenne, ha néhány futballistánk is vállalná a felelősséget az eredménytelenséget követően.

Csábi József: – Fontos három pontot szereztünk, amelyet az első félidei játékunkkal ki is érdemeltünk. A szünet után időnként a Gyirmót akarata érvényesült, de nyertünk, és ez a lényeg.

További eredmények: Nyíregyháza Spartacus–FC Ajka 0–1, Vác FC–Soroksár SC 0–2, Budafok–Dorog 0–0, Szombathelyi Haladás– FC Csákvár 3–0, BFC Siófok–Szeged 1–1, Kazincbarcika–ETO FC Győr 2–2, Vasas–Tiszakécske 3–1, MTK Budapest–Békéscsaba Előre 1–1