Mindkét kosárcsapatunk hazai pályán szerepel

Már a 16. forduló mérkőzéseit rendezik a férfibajnokságban. A Jászberény az Atomerőmű csapatát szombaton 18 órakor, míg az Olajbányász a Körmendet vasárnap szintén ebben az időpontban fogadja.

Azt nem lehet mondani, hogy jó passzban lenne a jászberényi kosárcsapat, amely 15 mérkőzésből mindössze egyszer tudott nyerni, a Kaposvár otthonában. Különösen hazai pályán gyenge a kék-fehérek támadójátéka, hét meccsen mindössze 68 dobott pont az átlaguk, míg a kapott 81 pont.

Legutóbb, szerdán az Olajbányász ellen mindössze 54 pontra voltak képesek, amivel szinte képtelenség nyerni. Ráadásul szombat este az a paksi csapat érkezik Berénybe, amely a mezőnyben a dobott pontok tekintetében is a harmadik helyen tanyázik, a piros-kékek 86 pontot dobtak átlagban. Idegenben is szórják a gólokat Lóránt Péterék, Kecskeméten 105, míg Pécsett 103 dobott ponttal diadalmaskodtak.

A legutóbbi fordulóban hazai pályán játszottak, parádés támadójátékkal 109–80-ra verték az Alba Fehérvárt. A formájukra tehát nem lehet panasz. Egyébiránt a felek idei első alapszakaszbeli találkozóján 77–62-re nyert hazai pályán a Paks.

Buzás Bence, a JKSE fiatalja arról beszélt a klub honlapján, hogy a Szolnok elleni meccsen a védekezésükkel nem volt különösebb gond, támadásban viszont voltak nehézségeik. Egy biztos, ha a folytatásban jobb eredményeket akarnak elérni, végig koncentrálva, jóval kiegyensúlyozottabban kell teljesíteniük, mint az eddigiek során.

A bajnoki negyedik Olajbányász ezúttal vasárnap lép pályára, méghozzá a harmadik helyen álló Körmendet fogadja. A felek az elmúlt harminc évben sok emlékezetes meccset, köztük bajnoki és kupadöntőket is vívtak egymással. Régebbi Olaj-szurkolók szerint a csúcsmeccs az 1991-es bajnoki elődöntő 5. meccse volt, amikor a Tiszaligetben az Olajbányász 115–95-re verte a Körmendet. A hazai oldalon Andrej Tyubin (42/18), míg a vasiaknál Harry Bell (33/6) volt akkor a pontfelelős.

Visszatérve a mára, a két piros-fekete legénység mostani első alapszakaszbeli összecsapását a hazai pályán játszó Körmend 89–60-ra nyerte meg. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, az Olajnál változott a vezetőedző személye, három új légiós is érkezett. Utóbbi hat meccsükből ötöt megnyertek a szolnokiak.

Gasper Potocnik két éve dolgozott Körmenden: – Azt hiszem, hogy kis dolgok fogják eldönteni a mérkőzés sorsát, minden egyes labda nagyon fontos lehet – mondta a szolnoki tréner a vasiak honlapján. – Már csak azért is, mert nagy titkokat biztosan nem tartogatunk egymás számára, ismerjük egymást elég jól.

– Én a szezon elejétől követtem a Szolnok játékát is, hiszen éppen nem volt állásom, ezért az ideérkezésem előtt is kiemelten figyeltem a magyar bajnokság történéseit, köztük a Körmend meccseit is. Ezért nem hiszem, hogy nagy titkok derülnének ki vasárnap. Arra számítok, hogy néhány labda fogja eldönteni azt, hogy melyik csapat nyeri majd meg a meccset.

Edzőkeringő a férfibajnokság első vonalában Tavaly még sikeredző volt Nikola Lazics Jászberényben, ám a szezon elején elköszönt a JKSE-től. Munkáját ideiglenesen Lo Elhadji Malick vette át, aki a továbbiakban a szerb Miljan Csurovics munkáját segíti. A Sopron Sabáli Balázst menesztette, a helyét a görög Kosztasz Flevarakisz vette át. Szolnokon pedig a szerb Dragan Alekszics helyére érkezett a szlovén származású Gasper Potocnik. Szegeden is lecsapott az eredménytelenség bárdja, a szerb Andjelko Mandicsot honfitársa, Szrecsko Szekulovics váltotta. Dragan Alekszics Pécsen találta meg számításait, ő lett az ugyancsak menesztett Csirke Ferenc utódja, míg Ivkovics Sztojan szakmai igazgatóként vette át az első csapatot Kaposváron Fekete Ádámtól. Hétfő este a ZTE vezetősége köszönte meg Bencze Tamás munkáját, az ő pozícióját a horvát nemzetiségű Ante Nazor veszi át jövő hétfőtől. Szerdán pedig Jesús Ramíreztől vált meg az Alba Fehérvár. A katalán edző helyett a korábban az izraeli válogatottat két Eb-n is irányító Arik Shivek felel majd a szakmai munkáért. A legkevésbé ingatagnak a kecskeméti kosárcsapat kispadja tűnik, amely három és fél éve Forray Gáboré.

G. I.