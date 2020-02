Nem bírt egymással a Szolnoki MÁV FC és a Haladás

A Szolnoki MÁV vasárnap délután fogadta a Haladást az NB II. 23. fordulójában, a mérkőzés végül gól nélküli döntetlennel zárult.

Egyből nagy téttel bíró találkozó várt a MÁV FC-re, amely számára ezen a hétvégén folytatódtak a másodosztály küzdelmei. A szolnoki gárdából sérülés miatt hiányzott Tisza Kálmán és Tóth Benjamin, míg eltiltás miatt Horgosi Donát és Tamás László nem léphetett pályára, a padra pedig nem ülhetett le Csábi József, mivel a Budafok ellen begyűjtötte az ötödik sárga lapját. Bekerült a kezdőbe a két újonc, Albert Ádám és Novák Csanád, a vendégeknél viszont a Haladás egyik legjobbja, Rácz Ferenc kidőlt a mérkőzés előtt, így rá nem számíthatott Mátyus János.

Ahogy az várható volt, egyik csapat sem esett neki a másiknak, biztonsági játék folyt a pályán. Az első félidőben így igazán helyzetet sem jegyezhettünk fel, egy kisebb lehetősége adódott a Haladásnak, de Szabó Richárd jól lépett közbe.

A második játékrész sem hozott nagy iramot, továbbra is igazi brusztolós meccset láthatott a közönség. A vendégek gyakorlatilag egyáltalán nem tudtak veszélyt okozni a szolnoki kapu előtt, míg a hazaiak az utolsó húsz percben kezdtek éledezni: a 71. percben Novák Csanád fejese kerülte el a kaput. Tíz perccel később beállt a 17 éves Kurdics Levente, aki majdnem eldöntötte a mérkőzést. Előbb tíz méterről, fordulásból tüzelt, és a bal kapufa csücskét találta el, majd Novák indította, de végül beleléptek a lövésébe. Öt perccel később a szintén csereként pályára lépő Szabó Péter került hasonló helyzetbe, de lelassult előtte a labda, így ő is csak a védőbe tudta bombázni azt. Még a végjátékban Novák fejelt közelről, ám ismét nem talált kaput, így maradt a 0–0.

A sokáig eseménytelen mérkőzésen tehát egyik gárda sem tudott betalálni. Amiatt elégedetlen lehet a szolnoki csapat, hogy a végén nem sikerült begyötörni egy gólt, azonban a döntetlen nem olyan szörnyű eredmény. A támadásban szinte semmit sem mutató Haladás így továbbra is öt ponttal van lemaradva a MÁV FC mögött. A kék-fehérek legközelebb is vasárnap lépnek pályára, az élmezőnyhöz tartozó Gyirmót otthonában.

SZOLNOKI MÁV – SZOMBATHELYI HALADÁS 0–0

Tiszaligeti Stadion, 700 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Kovács Gábor, Máyer Gábor)

SZOLNOK: Molnár-Farkas – Papp Sz., Kovács O., Szabó R. – Földi M. – Csirmaz, Rokszin (Berdó, 90.), Albert Á. (Szabó P., 73.), Kotula – Novák, Vólent (Kurdics, 81.). Megbízott edző: Romanek János

HALADÁS: Verpecz – Schimmer, Jagodics M., Devecseri, Németh Milán – Holdampf, Szekér – Kiss B. (Farkas B., 71.), Jancsó (Szalay, 65.), Bosnjak – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Mátyus János

Romanek János: – Küzdelmes mérkőzés volt, az első félidő gyakorlatilag helyzet nélkül telt el, de a második játékrészben nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. A Haladás jól védekező csapat, ezt be is bizonyította. Az egy pontot is meg kell becsülni, mert így nem engedtük közelebb magunkhoz ellenfelünket.

Mátyus János: – Hamisítatlan kiesési rangadó volt, annak minden szépségével és csúfságával. Hiba nélkül védekeztünk, a támadójátékunk azonban hagyott kívánnivalót maga után – ha benn akarunk maradni, ezen javítanunk kell. A múlt héten félig teli volt a pohár, most inkább félig üres.