Nincs tétje, de nem veszik félvállról a rangadót

A megyei első osztály utolsó, harmincadik fordulójában a dobogóról lemaradó Karcag és a bennmaradást kiharcoló Kisújszállás csap össze.

Szombat, 17.00

Karcag (4.)–Kisújszállás (11.)

Vezeti: Sütő Zsolt (Gönczi Pál, Tóth Kristóf Attila).

Hogy milyen mérkőzésre számíthatunk, azt abból a szempontból nehéz megmondani, hogy – mint azt a hazaiak edzője, Orosz István elmondta – a karcagi pálya a nagy esőzések miatt víz alatt áll.

Persze attól nem kell tartani, hogy a bajnoki elmarad, mert legfeljebb a műfüves pályán rendezik meg a találkozót, viszont a játék képén ez könnyen változtathat, hiszen nem mindegy, hogy felázott, mély talajú játéktéren kell futballozni, vagy egy granulátumos, viszonylag száraz pályán.

Ha ettől eltekintünk, akkor azt ki lehet jelenteni, hogy a Karcag a mérkőzés esélyese, mivel a negyedik helyen állnak, huszonegy ponttal többet gyűjtve ellenfelüknél.

A hazaiak számára talán kicsit csalódást keltő, hogy lemaradnak a dobogóról, ám látva, milyen tavaszt produkált a Mezőtúr és a Törökszentmiklós, rossz szavunk sem lehet erre a fiatal csapatra, amely múlt héten a Tiszafüredet is megszorongatta, még ha a végeredmény 2–5 is lett, a második félidő elejéig 2–0-ra vezettek. És habár voltak botlások a tavasszal, az ősz végi hatodik helyről így is előrelépett a karcagi gárda.

Csakúgy, mint a Kisújszállás, amely tizenöt forduló után nyolc ponttal a 13. volt, és ugyan csupán két helyet léptek előre, az azóta megszerzett huszonhárom pont már sokkal jobban mutat. Nyertek többek között Mezőtúron, pontot csentek a Tiszafüred otthonában, és igazából súlyos vereségbe nem szaladtak bele, vagyis egyre masszívabb csapat benyomását keltik.

Erre a stabilitásra Karcagon is szükségük lesz, és habár már semelyik irányba nem mozdulhat el a Kisújszállás a tabellán, nyilván szeretnék ők is szépen zárni a szezont, amelyhez a legjobb alkalom egy mindig pikáns szomszédvári rangadó.

Mesterszemmel

Orosz István, a Karcag edzője: – Szeretnénk nyerni, de az az igazság, hogy előrelépni nem tudunk, hátra is maximum egy helyet, így csak a szép szezonzárás lehet a célunk. Szerintem mi fogjuk többet birtokolni a labdát, és az akaratunkat is rá tudjuk erőltetni a Kisújra, mert ők általában visszaállnak, kontrákra rendezkednek be, mint azt tették mondjuk a Tiszafüred elleni mérkőzésükön is. Viszont, ha nem adjuk el veszélyes helyen a labdát, akkor nem hiszem, hogy meg tudnának lepni minket.

Pádár László, a Kisújszállás edzője: – A sok sérült miatt kicsit elfogytunk a szezon végére, amiben közrejátszott az amúgy sem hosszú kispadunk, de jól összeállt a társaság a tavaszra, szépen gyűjtögették a pontokat. A Karcag jobb képességű játékosokból áll, egyértelműen ők az esélyesebbek, de nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, és igyekszünk hatékony kontrajátékkal túljárni a hazaiak eszén. Szeretnénk egy jó mérkőzéssel zárni az idényt.

További párosítások

Szombat: Jászkisér–Kunhegyes, Mezőtúr–Tiszafüred, Tószeg–Törökszentmiklós, Csépa–Rákóczifalva, Jászárokszállás–Jászfényszaru, Jánoshida–Szajol, Újszász–Fegyvernek, 17.00.

A bajnokság állása – Megyei I. o.

1. Tiszafüred 25 3 1 117–20 78

2. Mezőtúr 19 6 4 79–35 63

3. Törökszentmiklós 19 5 5 88–42 62

4. Karcag 16 4 9 59–41 52

5. Jászárokszállás 15 6 8 62–38 51

6. Tószeg 14 4 11 51–36 46

7. Újszász 13 5 11 52–34 44

8. Csépa 12 8 9 63–67 44

9. Jászfényszaru* 15 5 9 52–48 43

10. Szajol 11 4 14 64–71 37

11. Kisújszállás 9 4 16 54–65 31

12. Fegyvernek 7 6 16 36–62 27

13. Jászkisér 6 7 16 47–88 25

14. Kunhegyes 5 4 20 36–89 19

15. Jánoshida 4 5 20 26–73 17

16. Rákóczifalva** 3 2 24 27–104 10

* A Jászfényszarutól hét pont levonva.

** A Rákóczifalvától egy pont levonva.