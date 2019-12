Papp Cintia egyéni csúccsal az ötödik helyet szerezte meg az Eb-n

Rendkívül eredményesen szerepeltek a Szolnoki MÁV SE súlyemelői az utánpótlás országos bajnokságon. Oláh László edző többek között erről is beszámolt, illetve elmondta, hogy többféle sportágban is megméretik magukat versenyzői.

– Az idei súlyemelő utánpótlás magyar bajnokságon a Szolnoki MÁV SE színeiben induló tanítványaim közül az U15-ösök között Papp Cintia és Kertész Jonatán is aranyérmes lett, előbbi ráadásul bekerült a válogatott keretbe, és indulási jogot szerzett az izraeli Európa-bajnokságra – kezdte Oláh László.

– Sőt, Cintia a minap zárult kontinensviadalon 137 kg-os új egyéni csúccsal az ötödik helyet szerezte meg a +76 kg-sok mezőnyében. Továbbá Szabó Bence a tavalyi U15-ös magyar bajnoki címét követően tizenhat évesen az U17-eseknél lett második, akárcsak Csépány Bence U15-ben. Carvalho Brúnó is ezüstérmes lehetett volna, azonban nem fért be a súlycsoportjába, húsz dekagrammal többet mutatott a mérleg, mint kellett volna, és az eggyel fentebbi kategóriában hetedikként végzett. Sajnos későn kezdtük el mérni a súlyát, és már nem tudott kellően lefogyni az ob-ra, de ebből a hibából is tanultunk, legközelebb erre már sokkal jobban figyelünk.

– Hogyan sikerült a legutóbbi, oroszlányi felnőtt magyar bajnokság?

– Szabó Bence serdülőkorúként az 5. helyet szerezte meg +109 kg-ban, saját eddigi versenyrekordját megdöntve. Én egy szerencsétlen baleset miatt nem tudtam részt venni a versenyen, október végén patellaficamot szenvedtem (nem súlyemelés közben). Látva a riválisok eredményét, nagyon sajnálom, mert az idei teljesítményem alapján magyar bajnok lehettem volna, ha egészségesen a dobogóra tudok állni. Ezáltal a két évvel ezelőtti, 105 kg-ban szerzett ezüstérmemet még fényesebbre cserélhettem volna.