Szombaton indul a bronzcsata

Minimum öt, de legfeljebb nyolc mérkőzést tartogathat még a hazai kosarasszezon. A bronz ára két győzelem, az aranyért viszont háromszor kell nyerni. Forró meccsek lesznek a helyosztók első napján.

Felsőtestre szerelt légkondicionálóval lenne célszerű érkezni az Olaj− Pécs meccsre, lévén a hőségriasztás csúcspontja várható. Ám ilyen „ketyerét” még a legbritebb brit tudósok sem ötlöttek még ki, így marad a forróság kint is, bent is.

Ám a szolnoki szurkolók még így is jobban járnak, hiszen a bronzpárbaj első meccse szombaton 18 órakor kezdődik, az aranycsata első felvonása viszont 15.30-kor!

Az elődöntő harmadik mérkőzése után két napig Pallai Tamás csörgedezett még a csapból is. Lévén a szurkoló már csak ilyen: sikereit, bukásait is szélsőségesen éli meg. Hát még egy fiatal tehetség berobbanását.

− Szerintem ezzel nem szabad foglalkozni. Edzeni kell, csinálni a dolgunkat − mondta a péntek délutáni edzés előtt a Savaria Arénában 18 pontot jegyző 18 esztendős játékos. − Most a Pécsre koncentrálunk, és ezzel foglalkoztam én is, meg a csapat is.

− Én nagyon reménykedem benne, hogy itthon is pályára léphetek. Ez ugye, a Dragan döntése. De hogyha megkapom a lehetőséget, akkor ugyanúgy megpróbálok élni vele.

− Nyilván a pécsiek meccsritmusból jönnek, de mi próbálunk nem velük foglalkozni, hanem magunkra koncentrálunk ebben a pár napban. Mi pihentebbek leszünk valószínűleg, mert tudtunk pihenni. De magunkkal foglalkozunk és nem velük.

A pécsiek két meccs után 2−0-s hátrányban voltak az elődöntőben, aztán a kosaras társadalom legnagyobb meglepetésére előbb nyertek Körmenden, majd odahaza is. Az ötödik meccset viszont az MTE húzta be, így Vas megye két büszkesége játszik az aranyéremért.

Az Olaj számára a bronzérem maradt az elérhető cél, ám ez egyáltalán nem „csak” harmadik hely. Hiszen gyakorlatilag november óta emberhiánnyal küzd a csapat, a szűk rotáció pedig egy ilyen hosszú sorozatban elkerülhetetlenül megbosszulja magát. Igaz, a pécsiek sem igen pályáznának eséllyel „a liga leghosszabb kispadja” címre.

− Célunk az, hogy megnyerjük a meccset. Eszerint is készültünk a héten − árulta el a Pallai Tamásnál némileg már korosabb, de a nyugdíjszelvényt még évtizedekig hiába leső Rudner Gábor. − Nyilván volt egy kis pihenő az elődöntő után, ami jót tett a csapatnak, úgyhogy most a fő célunk az, hogy megnyerjük az első meccset, és lépésről lépésre haladjunk a harmadik hely felé.

− Pongó, Csirics, Budimir és mindenekelőtt Taylor az, akire komolyan kell figyelnünk. Persze, felkészülünk rájuk, remélem, sikerülni fog, amit elterveztünk, és meg fogjuk nyerni a párharcot.

A szolnokiak PVSK-val kapcsolatos élményeik nem túl jók. És erről a legkevésbé sem a pécsiek tehetnek: a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Pécs elleni meccsen sérült meg Kovács Péter és Sztrahinja Milosevics is.

A középszakaszban pedig a már toldozott-foldozott Olaj igen komoly vereségbe szaladt bele – azon a meccsen sem Vojvoda Dávid, sem Tóth Ádám nem tudott játszani. Tóth Ádám letöltötte a Falco-meccs miatt kirótt eltiltását, így kedvére birkózhat Horti Bálinttal a gyűrű alatt.

A 18 órakor kezdődő Olaj−Pécs meccset az Olaj Tv 17.50-től élőben közvetíti.