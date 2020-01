Történelmet írt full kontakt karatéban: Móczó Milán Eb ezüstérmes

A full kontakt karate Európa-bajnoki ezüstérmével tért haza Belgiumból a jászberényi Móczó Milán, aki alig 18 évesen a döntőig verekedte be magát a felnőttek 65–75 kg-os súlycsoportjában.

A Yakuzák SE/Y Akadémia (Furkó Branch) versenyzője egy rendkívül erős mezőnyben tette le a névjegyét úgy, hogy néhány hónappal ezelőtt még a juniorok között nyert Eb-t.

Első alkalommal rendeztek full kontakt karate-Európa-bajnokságot úgy, hogy azon a világ valamennyi kyokushin karate-szervezete indíthatott versenyzőt. A „szervezetek fölötti” kontinensviadal hatalmas sikert aratott Antwerpenben, ahol az elmúlt hétvégén 25 nemzet 136 full kontakt karatékája mérte össze az erejét. A The 1st European Fullcontact Karate Championship 17 különböző szervezet versenyzőjét hozta össze Belgiumban, köztük valóban a legjobbakat. A bajnokok utazást nyertek Japánba, Osakába, ahol május 30–31-én megrendezik a világbajnokságot is (The 1st World Fullcontact Karate Championship) a mostani kvalifikációs Eb szellemében, azaz megnyitva valamennyi full kontakt karate-szervezet előtt a részvételi lehetőséget.

A jászberényi Sensei Agócs Tibor tanítványát, alig 18 évesen csak egy hajszál választotta el ettől a lehetőségtől. Milán először a román Robert Draganoiu-t győzte le. Már az első másodpercekben látszott, hogy ő a küzdelem esélyese, itt csak arra kellett vigyáznia, hogy sérülést ne szerezzen. A második küzdelme már sokkal keményebb volt, a lengyel válogatott egyik stabil embere, Igor Lamot állt ki vele szembe. A lengyel csupán egy percig bízhatott abban, hogy győzni tud, mert a 60. másodperctől Móczó átvette az irányítást és sajátos, vívó-, ám rendkívül erőteljes stílusával meggyőző fölényt mutatva ledarálta ellenfelét.

Következett a litván válogatott egyik erőssége, Domas Sutkus, aki már sokkal óvatosabban állt ki az Y-os fiúval szemben. Hiába, mert Agócs mester utasításait követve Milán jobb volt a nála 10 évvel idősebb, sok-sok kontinensviadal rutinjával bíró Sutkusnál. A verseny másnap folytatódott, mikor is a 30 éves, többszörös Eb helyezett grúz Tengiz Bastoiani próbálta útját állni Móczó Milánnak, aki nem tisztelte vetélytársa múltját, magabiztos győzelmet aratott és ezzel bejutott a döntőbe.

Az aranyéremért azzal a grúz Lasha Ozbetelashvili-vel mérkőzött, aki a másik ágon a legjobb nyolc között a súlycsoportos világbajnok azerbajdzsáni legendát, Salahat Hasanov-ot ütötte ki a küzdelemsorozatból. Móczó a hihetetlenül erős grúz versenyzővel szemben is tisztességgel helyt állt, s az, hogy a döntő végén nem őt, hanem ellenfelét hozták ki győztesnek a bírók, sokkal inkább a férfierő diadalának, mint Ozbetelashvili nagyobb tudásának volt köszönhető.

A kontinensviadalon született egy másik magyar érem is: a nagykőrösi Tóth Csenge (+60 kg) ugyancsak második lett.

Európai színtéren legközelebb áprilisban bizonyíthatnak a jászberényi Yakuzák versenyzői, amikor is Grúziában rendezik meg a WKO (World Karate Organization) súlycsoportos Európa-bajnokságát.