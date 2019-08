Zsóri Dániel három gólja megszakította a JFC szériáját

A Jászberényi FC a Debreceni VSC II. otthonában lépett pályára vasárnap, az NB III. Keleti csoportjának negyedik fordulójában.

A Loki második csapatában pályára lépett Zsóri Dániel, akinek a Fradi ellen lőtt ollózós gólját Puskás-díjra jelölték, és ezúttal is a 18 éves támadó bizonyult a kulcsfigurának.

Előbb a 14. percben egy bal oldali beadást váltott gólra félfordulatból, majd a 26. percben egy tizenegyest értékesített. Három minutummal később Gresó Mátyás lőtte ki a jobb alsót, így 2–1-es hátránnyal vonult a szünetre a JFC.

A második félidő elején hamar egyenlíteni tudott a Berény, Balogh Bálint talált be öt méterről, azonban az 54. percben ismét előnyhöz jutott a kis-Loki, Zsóri Dániel a második büntetőjét is belőtte. A vendégek nem estek össze, így ezúttal is csupán három percet kellett várni az újabb találatra, Pálinkás Gergő egy jobb oldali szabadrúgást bólintott a kapuba.

A hosszabbítás során majdnem megnyerte a mérkőzést a Jászberény, de Süttő Attila 23 méterről eleresztett szabadrúgása a kapufán csattant, maradt a 3–3, a berényiek először nem tudtak győzni a bajnokságban, így négy csapat áll tíz ponttal a tabella élén.

DVSC II. – Jászberényi FC 3–3 (2–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 200 néző. Vezette: Bálint A. (Zahorecz, Nagy P.)

DVSC II.: Kosiscky – Bényei, Kóródi (Tomola, 61.), Barna Sz., Sárosi – Újvárosi – Damásdi (Barna V., 92.), Gyönyörű (Tonhaizer, 71.), Belényesi Cs. – Györgyi, Zsóri. Edző: Szatmári Csaba

JFC: Miski – Szemere, Ilkovics (Király O., a szünetben), Lakatos G., Süttő – Lakatos B. – Gresó, Sándor I., Szöllősi (Szanku, 59.), Balogh B. (Győrfi, 72.) – Pálinkás. Edző: Német Gyula

Gólszerzők: Zsóri 3 (14., 27., 54. – utóbbi kettőt tizenegyesből), ill. Gresó (29.), Balogh B. (50.), Pálinkás (57.)

További eredmények: DEAC–Hatvan 3–0, Ózdi Kohász–Sényő 0–0, Tállya–Balassagyarmat 3–2, Putnok–Tiszaújváros 0–1, DVTK II.–Cegléd 1–3, Gyöngyös–ESMTK 1–4, Füzesgyarmat–Eger 2–1