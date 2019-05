Bevonták a részegen kocsikázó Chelsea-játékos jogsiját

Az ítélet szerint a 29 éves középpályásnak – aki beismerte bűnösségét – 70 óra közmunkát is el kell végeznie.

A háromszoros angol válogatott Drinkwaterrel két nő is utazott, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek, más jármű nem volt érintett. Az eset Anglia északnyugati részén, Chesire közelében történt.

Chelsea and England midfielder Danny Drinkwater has been banned from driving.

👉 https://t.co/CN7RszXqDA #CFC pic.twitter.com/mWClenNFMT

— BBC Sport (@BBCSport) May 13, 2019