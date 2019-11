Visszavonul a spanyol válogatott legeredményesebb gólvágója

A spanyol válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője (98 mérkőzés/59 gól) sajtótájékoztatón jelentette be döntését.

– fogalmazott a Vissel Kobe 37 éves csatára, hozzátéve: már évek óta tisztában volt azzal, hogy bármikor eljöhet az idő, amikor abba kell hagynia a játékot, a mostani elhatározása előtt pedig alaposan átgondolta a helyzetét.

Villa a nemzeti csapattal 2008-ban nyert Eb-t, két évvel később pedig vb-t. Előbbi tornán négyszer, utóbbin ötször volt eredményes. Klubszinten a Valenciával érte el első komoly sikereit, 2008-ban Király Kupa-győzelmet ünnepelhetett az együttessel, majd 2010 nyarától három szezont az FC Barcelonában töltött, mellyel többek között egyszer Bajnokok Ligáját és kétszer bajnokságot nyert. A 2013/14-es idényben az Atlético Madridot segítette bajnoki diadalhoz, majd egy rövid ausztráliai kitérőt követően 2015-től az észak-amerikai MLS-ben szereplő New York City FC-hez szerződött, onnan pedig tavaly decemberben Japánba.

Happy retirement @Guaje7Villa, thanks for the memories! 🙌#UCL https://t.co/nH7uflYLss pic.twitter.com/fDt4eGxVYg

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 13, 2019