Csodaszép rockerlányok Szijártó Zsolt klipjében

Önálló szólóalbummal jelentkezett a napokban Szijártó Zsolt, Magyarország egyik legjobb zenésze.

A gitárvirtuóz jelenleg a Kárpátia zenekar oszlopos tagja, és ha valaki nem ismerné ez irányú munkásságát, feltétlenül látogasson el egy koncertre.

A Stoppos a Galaxisban címmel megjelent saját albuma viszont több mint különleges, hiszen a lemezen hallható összes szám instrumentális. És tegyük hozzá, kivétel nélkül mindegyik zseniá­lis. Ennél már csak a lemezhez kapcsolódó új klip nagyszerűbb.

Szijártó Zsolt ugyanis nemcsak kiváló gitáros, hanem profi marketinges is. A gitárguru a Már elégtünk volna klipben olyan hölgykoszorúval vette körül magát, amelynek a látványára a bécsi transznemű sztár, Conchita Wurst is visszabillenne a hetero oldalra.

De ha nem is, az biztos, még a botfülűek is megtanulnának gitározni. Komolyabbra fordítva a szót, fontos, hogy így is lehet népszerűsíteni a rockzenét, csodaszép magyar lányokkal, akik ráadásul zenélni is tudnak. Egedy Piroska most gitárosként tűnik fel, ő is a Kárpátia zenekar tagja, pontosabban csellósa. Játékával hihetetlenül különlegessé teszi a Kárpátia-számokat. Dudás Ivett a Tales of Evening basszusgitárosa, Tóth Viki gitáros és Kelemen Ágnes dobos pedig korábban a Vasmacska zenekarban játszottak.

„Jól elkapott hangulatok” Szijártó Zsolt: „A lemezen nem öncélú technikai gitárbemutatót tartok, hanem számomra fontos életérzéseket, hangzásvilágot és a jól elkapott hangulatokat szeretném megmutatni nektek. Természetesen vannak varázslások és tekerős részek is, de magát a maradandó dalt tartottam fő célnak. Azt, hogy hogy sikerült, ti döntitek el.”

És hogy magáról az albumról is ejtsünk pár szót:

a lemez a szabadság életérzésének sűrítménye, kiváló társ hosszabb és rövidebb utakra, magányos és társas együttlétekre.

Olyan, mint egy csúcsbor, ami fel tudja éleszteni a bennünk szunnyadó angyalkákat, ahogy azt Hamvas Béla megírta A bor filozófiájában.

Aki pedig csak a magyar tündérlányokra kíváncsi, a YouTube-videómegosztón keresse a Már elégtünk volna számot.