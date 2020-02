Kiderült, miért hagyta ki Brad Pitt a BAFTA-díjátadót

Margot Robbie vette így át Pitt BAFTA-díját, ugyanis a színésznek sokkal fontosabb dolga akadt.

A brit filmes akadémiai díj (BAFTA) nem kis elismerés egy színésznek, ahogyan valószínűleg Brad Pittnek is az, mégsem vette át a Legjobb Férfi Mellékszereplő díját a Volt egyszer egy… Hollywoodért, hanem azt Margot Robbie vette át – írja a hirado.hu.

Azóta a hollywoodi újságírók megneszelték a háttérben lévő okot:

Brad fia, Maddox, akinek nem felhőtlen a viszonya apjával, jelentkezett a semmiből, hogy beszélni szeretne vele.

Brad már megírta a köszönőbeszédét is, majd nem szállt fel a londoni járatra, és azonnal fia rendelkezésére állt.

A beszélgetés sikeréről egyelőre nincs információ, de úgy tudni, jelen volt Angelina Jolie is.

Borítókép: Brad Pitt amerikai színész a Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) című filmje bemutatóján Los Angelesben 2019. július 22-én