Insta és valóság: nagy a különbség

Ezt a cikket egy megyei középiskolás írta a tavaszi Sajtó és Tanulás elnevezésű program keretében. A kialakult helyzetre való tekintettel a versenyt elhalasztottuk, ám a már elkészült anyagokat folyamatosan közöljük hírportálunkon.

Tisztázzuk, mi is az az Instagram! A fiatalok csak Instának nevezik maguk között ezt az online közösségi oldalt, melyet azért kedvelnek annyira, mert úgy érzik, hogy itt önmaguk lehetnek. Megoszthatnak mindent az életük legapróbb pillanataitól kezdve egészen a legfontosabb eseményekig. Képeket és videókat tehetnek közzé a hírcsatornájukban. Az Instagram nagyon népszerű, több millió felhasználó használja nap mint nap, főként azok, akik nyitottan élik az életüket, és szeretnek mindent megosztani magukról a világhálón.

Én is naponta használom. Bár én is élvezem az előnyeit, mégis azt kell mondanom, hogy a valóság és a közösségi oldalon látottak között ég és föld a különbség! Rengeteg lányt láthatunk túlsminkelt állapotban, valamint filterekkel felturbózva. Elképedve látom, hogy ez utóbbit a fiúk is előszeretettel használják. Kutyaálarcokat, szeplőket, esetleg valamilyen csillogós effektet raknak az arcukra – talán azt hiszik, így szebbek lesznek.

Bármelyik közösségi oldalt megnézzük, sajnos mindegyiknél találunk túlontúl szerkesztett képeket. Népbetegséggé vált, hogy mindenki a tökéletes külsőre törekszik. A honlapon tömérdek magyar, illetve külföldi hírességet találunk, akiknek több tízezres követőtábora van. Inspirálóan hathatnának a fiatalokra, viszont ez nem mindig van így.

Talán ők azok, akik a legtöbb korrekciót használják a fotóikon, nem merik megmutatni a valódi arcukat, testüket. Sajnos nem érzik a felelősségüket, amikor retusált képeket tesznek fel magukról, vagy épp a programjaikkal kérkednek. A hozzájuk hasonlítani akaró fiataloknak így azt sugallják, hogy az ő életük tökéletes, ezzel jelentős frusztrációt keltenek bennük…