A szélsőséges időjárás nem kedvezett megyénk dinnyetermésének

Érik már a dinnye megyénkben is. Az árak nagyon változóak, de a minőségre általában nem lehet panasz.

Huber István őstermelő Fegyvernek-Örményesnél húzódó földjeiről pár napja már szüretelik a szabadföldi görögdinnyét, a fólia alatt pedig már egy hónapja terem.

– Kevesebb van nagy méretű görögdinnyéből, a minősége viszont nagyon jó – mutatott rá a termelő.

– Nálam most is vannak tizenöt-húsz kilósak, de Medgyesegyházán például olyan sok bekötött, hogy kisebbre nőttek. Egyébként szedésnél nagyon figyelni kell, hogy elég érettek-e már. Nincs rájuk elég meleg. Tavaly ilyenkor délutánra már egészen felmelegedtek a naptól, most meg ha ráteszem a kezem, hidegnek érzem. A sárgadinnye rosszul viselte a rengeteg esőt, volt, amelyik termés elrohadt. Tíz felszedett dinnye között kettő olyan akad, ami eladható, nyolcat el kell dobni, mert valami baja van. Tehát nyolcvan százalékos a kár, így nem is tudunk egyszerre sokat kínálni a vevőknek.

– Persze ez nem csak nálam jellemző, azért is ilyen drága az idén. Ráadásul a peronoszpóra is megtámadta, ahol nem permetezték, de még az sem nyújtott teljes védelmet. Kilónként és 980 forintért kínálom most a sárgadinnyét, panaszkodnak is rá a vevők. De a pesti nagybani piacon is drága, ott a gerezdes sárgadinnyét 600 forintért adják. A görögdinnye kilója a nagybanin 220 forint, nálam a 15–20 kilósak ára 400, az 5–6 kilósaké 200 forint.

A fegyverneki őstermelő azt is elmondta, sárga bélű görögdinnye is nagyon kevés termett az idén. Gyengén is érik, tíz-húsz darabnál többet nem tudnak egyszerre leszedni.

A szolnoki piacon még nem találni megyénkben termett dinnyét. De hazai – főleg Medgyesegyházáról való – több helyen is akad, például Keskeny Dávid árusnál.

– Ez az első szedés, én hoztam a piacra először medgyesit – árulta el Dávid.

– Kisebb méretűek a szokásosnál, de jó termés várható, és jó minőségű és ízű, édes, vékony a héja is. Elég jól viszik is a vásárlók. Jobban szeretik a hazait, mint a külföldit.

Pomáziné Pécsi Ildikó olasz görögdinnyét kínál, hasonló áron. Mint mondta, ezt is viszik, mert finom, édes, de nagyon várják már az emberek a hazait. Van sárgadinnyéje is, az magyar, de jó drága, aminek persze nem örülnek a vevők, ennek ellenére megveszik, mert jó minőségű és szeretik. A zöld bélűt viszont nem sokan keresik, Ildikó azt tapasztalja, hogy jellemzően idősebb nők szokták vinni.

A Tóth házaspár is vett épp egy fél görögdinnyét ottjártunkkor. Megjegyezték, ki kell idén fogni a jó minőségűt, mert volt már, hogy a szép piros húsa ellenére ízetlennek bizonyult a hazai, míg a félve megvett görög görögdinnyére annak ellenére, hogy kicsit halványabb volt, nem panaszkodhattak. De azért a hazai az igazi, csak még kevés akad belőle.

A piacon hazai görögdinnyét kilónként 200–300 forintért kaphatunk, külföldit 220–250 forintért. A sárgadinnye ára 700–800 forint körül mozog, a zöld bélűt pedig ennél is drágábban, 700–900 forint körül kínálják.