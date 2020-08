Alig marad program megyénkben a nyár végi időszakra

Sok helyen nem lesz tűzijáték, sem vattacukor, sem dodzsem: az elmaradt május elseje után sokan készültek az augusztus 20-i ünnepségekre – sok településen hiába. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter minapi bejelentése – miszerint a zenés táncos rendezvényekre vonatkozó hatályos szabályokat augusztus tizenötödike után is fenntartják – alapján ráadásul a nyár végi fesztiválok és nagyobb rendezvények sorsa is megpecsételődött.

Jász-Nagykun-Szolnok megye számos településén ezen a héten döntenek a közeljövőre tervezett programokról, sok helyen azonban már most tudják: népszerű, az előző években sok érdeklődőt vonzott rendezvényeket kénytelenek törölni, illetve elhalasztani.

A megyeszékhely minapi közgyűlésén is felvetődött a nagy nyár végi és ősz eleji rendezvények kérdése. Szolnokon ugyanis immár hagyományosan augusztus második felében és szep­tember elején tartják a legtöbb érdeklődőt megmozgató programokat. A polgármesteri hivatal hírportálunkkal azt közölte, az augusztus 20-i rendezvények, valamint a Gulyásfesztivál idén biztosan elmaradnak. A további helyi eseményekről, egyebek mellett a Szolnok Napjáról vagy a Tiszai Hal Napjáról a városháza hétfő délután dönt.

Mezőtúron szintén nagy hagyományú rendezvények maradnak el idén. Herczeg Zsolt polgármester arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a népszerű Túri Vásárt, az ArTúr Fesztivált és a lampionúsztatást sem tartják meg nyár végén.

– Ugyan bíztunk benne, hogy ezek a programok nem esnek áldozatul, de meghoztuk a szükséges döntéseket, az óvatosság és az egészség most a legfontosabb – mondta a városvezető. Hozzátette, a várva várt testvértelepülési találkozó is elmarad. Ezzel kapcsolatban külön ironikus, hogy az önkormányzat a napokban nyert a szervezéshez forrást egy pályázaton. – Azért igyekszünk kisebb programokkal készülni. A templomi eseményeket, az augusztus huszadikai ünnepséget megtartjuk. Valamint a Túri Fazekas Múzeum udvarán is készülünk programokkal – fejtette ki a városvezető.

Kunszentmártonban sem a szokott módon zajlik majd az államalapítás ünnepe.

– Egyeztettünk a szakreferenssel, aki azt javasolta, hogy a zenés-táncos rendezvényeinket ne tartsuk meg – mondta Szabó Zoltán, a város alpolgármestere, aki kitért arra, hogy úgy vélik a jeles napok bizonyos eseményeit mégis megrendezik majd. – Kiemeljük az augusztus 20-i ünnepi programból a kishajós versenyt, melyen a résztvevők száma önmagában nem éri el az ötszáz főt, és egyébként is sportverseny. Hasonlóan tervezzük a városnapi futóversenyt is. A csütörtöki bejelentés miatt a koncerteket lemondtuk. Egyebek mellett erőfesztivált is terveztünk, a további programok részleteiről szerdán egy rendkívüli testületi ülésen döntünk majd – emelte ki.

Törökszentmiklós már a kormány július 16-i bejelentése után úgy döntött, lemondják az önkormányzati szervezésű, ötszáz fő feletti rendezvényeket. Így a csütörtöki bejelentés nem érte meglepetésként a városvezetést.

– Amikor bejelentették, hogy a központi, augusztus 20-i rendezvényt nem tartják meg, azonnal határoztunk arról, hogy mi is töröljük a rendezvénynaptárból a nemzeti ünnepre tervezett koncertet és a tűzijátékot – válaszolta ezzel kapcsolatos kérdésünkre Markót Imre polgármester. A városvezető hozzátette, a koronavírus-járvány miatt a Törökszentmiklós újratelepítésének háromszázadik évfordulójára tervezett rendezvények zöme elmaradt, ezért valószínűleg meghosszabbítják az emlékévet, és azokat a programokat, amelyeket pótolni lehet, a korlátozás megszűnése után megtartják.