Évtizedek óta segít a nehéz sorsú tanulóknak a szolnoki pedagógus

Elkötelezett, hitvalló élet, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató és szilárd erkölcsi alapokon álló munka – egyebek mellett ezek a Szent Gellért-díj odaítélésének feltételei. Ezt az elismerést kapta meg nemrég a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusa, Kálmánné Fórizs Ildikó. A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díjazottal beszélgettünk.

– Mióta tanít a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában?

– Mióta megalapították, 2010 szeptembere óta. A tanítást viszont még ennek jogelődjében, az Újvárosi Általános Iskolában kezdtem harmincnégy éve, 1986-ban. Vagyis a pályám kezdete óta egy munkahelyen dolgozom.

– Milyen tantárgyat tanít?

– Az alsó tagozatosoknak természettudománnyal kapcsolatos tantárgyakat, valamint matematikát tanítok, illetve néhány éve felső tagozatosoknak is matematikát.

– Van saját pedagógiai hitvallása? Ha igen, mi az?

– Igen, mégpedig segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeket. Megmutatni nekik a célt, azt, hogy van kiút. És azt, hogy számukra ez a tanuláson keresztül vezet.

– Mennyire könnyű vagy nehéz ezt megértetni, átadni?

– Nem könnyű. Úgy vélem, hogy ehhez elsősorban a szülőkön keresztül vezet az út. Őket kell először meggyőznöm arról, hogy a gyermeknek érdemes tanulnia. Ha a szülőt – leginkább az édesanyát – megnyerem, akkor már könnyebb a dolgom.

– A vallás, az istenhit hogyan jelenik meg a munkájában és az életében?

– Mindkettőben jelen van. 2010 óta egyházi intézmény vagyunk, a hit áthatja a gondolkodásomat és munkámat is, valamint a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartásom minőségét is. A hit erős alapot ad a mindennapok kihívásaiban is.

– Van-e olyan konkrét eredmény pedagógiai pályája során, melyet elért, és amire nagyon büszke?

– Több is van. Büszke vagyok arra, hogy az országos Curie Környezetvédelmi Versenyen negyedik helyezést értünk el annak idején egy negyedik osztályos csapatommal, és arra is, hogy vannak olyan volt tanítványaim, akik felsőfokú végzettséget szereztek. Velük a mai napig tartom a kapcsolatot. Az is büszkeséggel tölt el, ha egy hátrányos helyzetű gyereket sikerül hozzájuttatni egy jó szakmához, de az is nagy örömöt jelent, amikor találkozunk, és azt mondja az egykori diákom, hogy „Tanárnő, én még mindig emlékszem arra a versre, amit még alsó tagozatos koromban tetszett tanítani!”

– Nemrég vette át a Szent Gellért-díjat. Mit jelent az ön számára ez az elismerés?

– Mindent! A szakmai munkám nagyfokú elismerését jelenti, és erőt ad a mindennapokban. Természetesen enélkül is ugyanúgy végezném a munkám, de ez valahol bizonyítja azt, hogy a helyes úton járok…