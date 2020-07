Üzleti inkubátorházzal bővül az ipari park Jászfényszarun

A koronavírus-járvány az elmúlt hónapokban nem állította le az infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházásokat az ipari övezetben, ahol a nagy vállalatok mellett tovább bővül a lehetőség a kis- és középvállalkozások számára is. Néhány évvel ezelőtt adták át a vállalkozói házat, ám további műhelyekre mutatkozott igény. Ehhez az önkormányzat jóváhagyta az ipari parkot működtető cég szándékát az új vállalkozói műhely létrehozására. Ez az épület tavasszal készült el, melynek szomszédságában folyamatban van egy újabb beruházás, az üzleti inkubátorház kivitelezése. Célja, hogy működési teret biztosítson az induló és a három évnél nem régebbi vállalkozásoknak.

Csütörtökön délután sajtónyilvános rendezvényen mutatták be a fejlesztést. Az építkezés helyszíni bejárásán olyan fiatalokkal is találkoztunk, akik vállalkozás indítását tervezgetik.

– Friss diplomásként nagyon érdekel, hogy milyen lehetőségek vannak itt helyben. A jövőmet mindenképp saját vállalkozásban látom – kezdte a jászfényszarui Czakó Patrik, aki gépészmérnökként végzett a gödöllői Szent István Egyetemen. Tanulmányait Budapesten folytatja informatikából.

– Műszaki menedzsernek tanultam a Szent István Egyetemen. A jövőmet nem tudom elképzelni multicégnél, inkább saját vállalkozás irányába szeretnék elindulni vagy egy kisebb céghez csatlakozni – folytatta Szélyes Barnabás, aki Hatvanból érkezett az eseményre.

A bejárás előtt a lehetőségekről a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. munkatársai tartottak rövid ismertetőt az érdeklődőknek. Tüdős Dávid ismertette az ipari park múltját és jelenét. Az önkormányzat 1998-ban alapította a céget annak érdekében, hogy jól működő ipari park jöjjön létre, ami elősegíti a város és a térség gazdaságának fejlődését. Megtudtuk, hogy területén jelenleg több mint negyven cég működik. 2010-ben elnyerték „Az év befektetőbarát ipari parkja”, majd 2015-ben „Az év ipari parkja”, 2018-ban pedig a „Tudományos és Technológiai Park” címet.

– Amikor elkezdtük a vállalkozói ház és műhely megvalósítását, nem gondoltuk, hogy hamarosan elérjük azt az állapotot, hogy nem lesz szabad iroda és műhely. Egy európai uniós pályázatból és önerőből lehetőség nyílt arra, hogy az inkubátorház építése elinduljon – ezt már Török Tamás, műszaki menedzser mondta.

Tanácsadói program is indul

Korszerű infrastrukturális feltételeket, növekedést elősegítő üzleti környezetet alakítanak ki kiemelten a gépgyártás, a fémmegmunkálás, járműipar, környezetipar és számítástechnika ágazatokban létrejövő vállalkozások számára.

– A lehetőségek iránt folyamatos az érdeklődés, külföldről is érkezett már megkeresés. Bízunk benne, hogy a szűkebb agglomerációt is be tudjuk vonzani – tette hozzá Török Tamás. Az induló vállalkozások számos nehézséggel küzdenek, ezért különböző szolgáltatásokkal, tanácsadói programmal segítik működésüket. A közel kilencszáz négyzetméter alapterületű inkubátorházban műhelyeket, irodákat alakítanak ki. A létesítmény augusztus elején készül el.