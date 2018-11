Izgalmas összecsapáson diadalmaskodott a Jászberény

Ismét nyert a jászberényi csapat, amely hazai pályán játszva hosszabbítás után kilenc ponttal bizonyult jobbnak a soproni együttesnél, a bajnokság nyolcadik fordulójában.

Nagyon bekezdett a hazai csapat az idegenben még nyeretlen soproniak ellen. Védekezésben és támadásban is szárnyaltak a kék-fehérek, tíz perc alatt 13 pontos előnyre tettek szert, (24–11). A folytatásban is Miljan Rakicsék irányították a játékot, és már 18 ponttal is vezettek. Úgy tűnt, hogy nagy verést kap a vendégcsapat, amikor Sabáli Balázs edző felrázta az övéit, csapata pedig elkezdett játszani. Mindez olyannyira sikerrel járt, hogy a félidő végére tíz ponton belülre kerültek, (39–30).

A fordulást követően hektikussá vált a meccs, ismét elhúzott a JKSE, ezúttal 16 pont volt az előnye. A soproni együttes azonban szép lassan megkezdte a felzárkózást. A záró felvonásban megállt a hazai gépezett, a soproniak kapcsoltak és a hajrára utolérték vetélytársukat. Sőt még akár nyerhettek is volna, de 69–68-as állásnál Curtis Warner a kettőből csak az egyik büntetőt dobta be, így 69–69 után jöhetett a hosszabbítás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az öt perces túlórában kétszer is a soproniak szerezték meg a vezetést, ám előbb Nemanja Alekszandrov, majd Rakics Milján triplájával fordított a JKSE, amely innen már nem engedte ki a kezéből az értékes győzelmet.

Nikola Lazics edző azonban nem volt maradéktalanul elégedett a csapata játékával:

–– A Sopron nagyon jó csapat, tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ezért különösen örülök a győzelemnek, amit szerintem megérdemelten szereztünk meg, hiszen szinte végig vezettünk. Voltak nagyon jó periódusaink, ám amikor nem csapatként küzdöttünk, leadtuk az előnyünket. Sokat kell még javítani a játékunkon.

Sabáli Balázs pedig azt mondta a lefújás után:

– Gratulálok a Jászberénynek, megérdemelten nyert. A találkozó elején nagyon sok hibával játszottunk, sem védekezésben, sem támadásban nem voltunk jók. Mínusz 18 pontról is visszajöttünk, s volt esélyünk a győzelemre, de a hosszabbításban a hazaiak kétszer is a legjobbkor dobtak triplát.

JP Autó-JKSE–Sopron KC 83–74 (24–11, 15–19, 21–20, 9–19, 14–5) – hosszabbítás után

Belvárosi Játékcsarnok, 600 néző. V: Praksch, Jakab, Pozsonyi

JÁSZBERÉNY: PITTS 12/6, Rakics 5/3, COLEMAN 28/9, ALEKSZANDROV 21/6, Pantelics 11. Csere: Cseh, Kerpel-Fronius B. 4, Czirbus, Ruják 2, Brbaklics. Edző: Nikola Lazics

SOPRON: WARNER 24, LEMAR 25/15, Gilbert 7, Dénes 2, Gordon 11. Csere: Wiggins 2, Takács 3/3, Supola, Molnár Marcell. Edző: Sabáli Balázs

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 5. p.: 13–5. 8. p.: 19–9. 13. p.: 32–14. 15. p.: 32–21. 18. p.: 36–25. 23. p.: 43–32. 25. p.: 53–37. 28. p.: 58–46. 33. p.: 63–56. 35. p.: 67–62

A 8. forduló további eredményei: TF-BP–Kecskemét 64–86, DEAC–Kaposvár 80–65, Körmend–Szedeák 93–84, Falco KC–PVSK 68–53, ZTE–Atomerőmű SE 99–98 – a mérkőzés után benyújtotta lemondását Szrecskó Szekulovics, az Atomerőmű SE edzője.

Lapzártakor kaptuk: Alba Fehérvár–Szolnoki Olaj KK xx–xx

A bajnokság állása 1. Szolnoki Olaj 6 1 648–537 0.929

2. Pécsi VSK 6 2 652–562 0.875

3. Körmend 6 2 722–633 0.875

4. Alba Fehérvár 4 2 509–446 0.833

5. ZTE KK 5 3 613–607 0.813

6. Falco KC 4 3 550–532 0.786

7. Sopron 4 4 641–616 0.750

8. Kecskemét 4 4 611–605 0.750

9. Jászberény 4 4 625–621 0.750

10. DEAC 4 4 642–663 0.750

11. Atomerőmű 3 5 659–651 0.688

12. Kaposvár 2 6 601–649 0.625

13. Szedeák 2 6 587–650 0.625

14. TF-BP 0 8 485–773 0.500