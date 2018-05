Sharon Stone-nak benne van a boogie a lábában

A Casino színésznője a hatodik ikszen túl is tudja, mitől döglik a légy.

Az Origo szúrta ki, hogy a még mindig remek formában lévő Sharon Stone táncra perdült egy fotózáson, és ezt meg is osztotta Instagram-oldalán. A derűs pillanatokba – annak ellenére, hogy a sztár már hatvan éves múlt – belefértek olyan csípőmozdulatok is, melyek Shakirának is becsületére válnának.

A Stevie Wonder-slágerre elkövetett spontán produkció bizonyítja, hogy Hollywood egyik legintelligensebb színésznője ropni is tudja.

Borítókép: Sharon Stone. Forrás: Wikimedia / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0