Edényeket kaptak az országban először Szolnokon elinduló élelmiszerhulladék-gyűjtő szolgáltatásban részt vevő háztartások Szolnokon.

A tiszafüredi városüzemeltetés közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb térségekben végezték el az úthibák javítási munkálatait, illetve az utak padkázását és felület rendezését. Így a Nyergesek út, a Széchenyi kert, a Bernáth út, a Tiszaikertsor, valamint a Munkácsy út is sorra került. A múzeumpark lakóival közös együttműködés keretében a feljutást segítő feljáróhoz korlátot is készítettek munkatársaik.

Veres Ferencné Irénke 1929. január 30-án született Tószegen, majd 1954-es házassága révén került Tiszatenyőre. Mivel nagyon szerény körülmények között nőtt fel négy testvérével, hiába volt eszes, a továbbtanulásra nem volt esélye, hamar dolgoznia kellett. Az építőiparban helyezkedett el, segédmunkásként, itt ismerkedett meg későbbi férjével. Azt idők során egy fia és egy lánya született, majd öt unokával, és hét dédunokával gyarapodott a család. Irénke néni 20 éve özvegyült meg, míg nem fájtak a lábai sokat átjárt a nem messze álló idősek otthonába.

A Tisza volt a Szolnoki ZöldErő szombati eseményének a középpontjában. A néhány kilométeres kellemes sétával a folyó és benne élő élővilág védelmére hívták fel a figyelmet a természetbarátok.

Lezárult a jelentkezés, napokon belül kiderül, ki készíti el Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tortáját.

Elsőre csak egy magányosan heverő kerékpárt vettek észre a rendőrök a ceglédi Törteli út menti nádasban. Bementek érte, de megdöbbentek attól, amit végül találtak...

Merre tart Európa? címmel tartottak polgári estet pénteken Jászberényben. A Déryné Rendezvényház díszterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

Vegyük észre, hogy nem csak mi emberek élünk a világon! Legyünk nyitottak a természet felé! – sok más mellett ezt üzeni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet ötven éves jubileuma kapcsán osztotta meg gondolatait a Szoljon.hu podcastjében az MME 17. számú, vagyis a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoportjának elnöke. Pálinkás Csabával Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélgetett.

Másodszor tartották meg Szászbereken a Farsangtemetés elnevezésű össznépi mulatozást. A szombati eseményen néptánctalálkozót is rendeztek.

A szombati disznótoron meg lehetett ízlelni a helyben elkészített hagyományos finomságokat, de a vállalkozó kedvű csapatok kolbásztöltésben is megmérkőzhettek.

Az adózással kapcsolatban adnak tanácsokat szakemberek a NAV vármegyei igazgatóságán február 8-án.

Óriási bejelentést tettek a mezőtúri East Fest szervezői: ezen a nyáron egy, a világ legnagyobb zenei fesztiváljait járó DJ lesz a sztárfellépőjük.