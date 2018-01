Megnehezíti a taxisok dolgát az új rendelet

A legtöbb szolnoki taxis határidőre le tudta cserélni autó­ját, de van olyan is, aki végleg abbahagyja a szakmát. Január elsejétől lépett hatályba az a 2015-ös kormányrendelet, amely szerint csak tíz évnél fiatalabb taxival lehet fuvarozni, emellett az is előírás, hogy a vezetőnél és a jobb oldali ülésnél legyen beépített légzsák, és a kerekek blokkolását gátló berendezés is.

– Tizennyolc éves volt az autóm, már egyébként is le kellett volna cserélnem – mutatja nemrég vásárolt autóját Kucsara Edmond taxisofőr. – Négyéves, minden követelménynek megfelel, van benne légzsák, ABS – sorolja. – Hitelt vettem fel, hogy meg tudjam venni, legalább négy év, amíg megtérül az ára – teszi hozzá. Egy másik fuvarozó, János viszont úgy döntött, egyelőre abbahagyja a taxizást. Tizennégy éves autóját ugyanis nem tudta határidőre lecserélni. – Rosszul érint, mivel én másodállásban foglalkoztam személyszállítással, ezért nem termelődött annyi bevétel, hogy fiatalabb autót vegyek. A taxizással keresett pluszpénz most kiesik a családi kasszából – mondja szomorúan. – Harmincöt fős társaságunkból ketten abbahagyják emiatt a szakmát, egy kolléga pedig még nem tudja, mi lesz vele. – Az is igaz, hogy nyolcvan százaléknak sikerült lecserélnie az autót, de ezt tavaly év eleje óta folyamatosan tették, legtöbben nem hagyták az utolsó pillanatokra – tájékoztatja honlapunkat Tóth Sándor, a legnagyobb szolnoki taxitársaság ügyvezetője. – Úgy gondolom, szigorú feltételek vonatkoznak a taxisokra, de mindezek az utasok érdekeit, biztonságát szolgálják – hangsúlyozza Juhász József, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók megyei szervezetének ügyvezetője. – Milyen változások is érintik a taxis vállalkozókat? 2018. január elseje után csak tízévesnél fiatalabb autóval lehet taxizni. Kizárólag mindkét oldalon két-két ajtós, légkondicionált gépkocsi alkalmazható, melyekben minden üléshez kell biztonsági öv. – A vezetőnél és a jobb első ülésnél beépített légzsák, és előírás a blokkolást gátló berendezés. A tízéves korhatár csak az Euro III. környezetvédelmi besorolású vagy elektromos motorral közlekedő autókra vonatkozik, az Euro IV.-es motorral felszerelt autók közül csak 7 évesnél fiatalabbra adnak taxiengedélyt – sorolja a kritériumokat. A szakember elmondta, a szolnoki taxis gépjárművek zömét lecserélték a határidő előtt, és a sofőrökre vonatkozó kötelezően előírt vizsgamegújításukat a legtöbben teljesítették december harmincegyedikéig. Juhász József úgy véli, az autók cseréjének milliós költsége nem látszik majd meg hirtelen és drámaian a tarifákon, mert sokan lízingelik a gépjárműveket, és az utasok fizetőképességét is figyelembe kell venni. – A taxisokat emellett nagyon sok pluszköltség terheli az utóbbi időben, például a taxiórák mellett előírás az on­line pénztárgép használata is, ami az ötvenezer forintos kedvezmény ellenére is jelentős kiadás. Emellett az évente kötelező gépjárművizsgák, -szervizeltetések, a taxiórák hitelesítése, a könyvelő foglalkoztatása, és nem mellesleg az üzemanyagárak is – mondja a vállalkozókat terhelő költségekről. – Bár jelenleg csaknem tízezer taxi működik az országban, tavaly mindössze összesen ötezer online pénztárgépet gyártottak le, így beszerezni is nagyon körülményes volt ezeket – teszi hozzá a szakember. A „bagoly brigád" is megfogyatkozott Az utóbbi időben jelentős mértékben csökkent a taxisok száma Szolnokon, jelenleg körülbelül nyolcvanan dolgoznak városszerte. A rendszerváltás környékén ez a szám közel félezer volt, összesen hét taxitársaság működött akkortájt a megyeszékhelyen. A „bagoly brigádban", vagyis az éjszakai műszakban dolgozó taxiscsapatban is egyre kevesebben dolgoznak. Az ünnepek közeledtével és az ünnepek alatt, főleg este és éjjel szinte lehetetlen volt taxit hívni a városban. Ez a jelenség szintén a fent említett okok miatt van, mindezek ugyanis előidézték a taxis szakma szelekcióját – mondja Juhász József. Molnár-Révész Erika