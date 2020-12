Hazai pályán búcsúzik a Szolnoki MÁV

Vasárnap játssza utolsó idei mérkőzését a Szolnoki MÁV, amely majd 13 órától (tv: Szolnok TV) fogadja a három hellyel előtte álló Szombathelyi Haladást a másodosztály 21. fordulójában.

Vasárnap lezárul az őszi nagy menet, ugyanis a mérkőzést követően egy rövidke téli pihenőre vonulnak a csapatok. A MÁV FC szénája igencsak jól áll, hiszen az együttes a kilencedik helyen tanyázik, stabil tagja a középmezőnynek. Egy győzelemmel pedig ezt a pozíciót még inkább be lehetne biztosítani. A szolnoki együttes hét meccs óta veretlen a bajnokságban, ezt a sorozatot is jó lenne folytatni, azonban újabb hiányzókkal kell számolnia a szakmai stábnak.

– Sajnos Novák Csanád miatt a múlt heti kiállítása miatt nem számíthatunk, illetve Bárdos Bence ugyancsak nem léphet pályára, mivel begyűjtötte az ötödik sárga lapját – számolt be az újabb hiányzókról Csábi József, a szolnoki csapat vezetőedzője.

– Szerencsére Horgosi Donát és Kotula Máté visszatérhet, így a rendelkezésre álló játékosok létszáma nem változik az elmúlt fordulókhoz képest. Természetesen szeretnénk szépen zárni az évet, egy győzelemmel feltehetnénk az i-re a pontot az őszi teljesítményünk tekintetében. Nyilván ez nem lesz könnyű, a Haladás jó csapat, nem véletlenül áll remek helyen a tabellán. Ráadásul a Halié az NB II. egyik legjobb csatárpárosa – Medgyes Zoltán és Rácz Ferenc –, így hátul is ugyanolyan szervezetten kell játszatunk, ahogy szoktunk.

Valóban rendkívül veszélyes a szombathelyi csapat kettőse, Rácz négy, míg Medgyes már tíz gólnál jár a bajnokságban, de előbbi a kupában is szerzett még két találatot. Persze rajtuk kívül is veszélyes tud lenni a Haladás, hiszen Tóth Barna is öt gólnál tart, pedig többnyire csak csereként lép pályára.

Ami a vendégek formáját illeti, az vegyes képet mutat. Legutóbb legyőzték a Siófokot 2–0-ra, előtte gól nélküli döntetlent játszottak a Lokival, de november a Csákvártól és a Budaörstől is kikaptak – 3–1-re és 4–0-ra – idegenben, a DEAC-ot pedig csak egy öngóllal tudták megverni. Ennek ellenére vendégként összesen már 14 pontot szereztek, tehát azt nem lehet mondani, hogy csak otthon megy a szekér, de kétségtelenül hazai pályán meggyőzőbb a csapat – kapott góljaikból 14 idegenben landolt a hálójukban.

A Szolnok házi gólkirálya, Novák Csanád tehát hiányozni fog, ráadásul jelen állás szerint nemcsak ezt a találkozót, hanem még hármat ki kell majd hagynia a szentlőrinci piros lapja miatt – természetesen a klub fellebbezik a döntés ellen. Vasárnap viszont mindenképp másra hárul a góllövő szerepe, de egy-egy gólra több szolnoki játékos is jó lehet.