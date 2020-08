Negyedik hazai mérkőzését is megnyerte a MÁV FC

Az NB II. hatodik fordulójában ismét remekül hajrázott a Szolnoki MÁV, amely egy góllal felülmúlta az újonc DEAC-ot szerda este, ezzel pedig fellépett a második helyre a tabellán.

Az első félidő nem hozott túl nagy izgalmakat a Tisza­ligetben, a kék mezben futballozó MÁV nem igazán találta önmagát. A debreceni csapat szervezetten, masszívan játszott – látszott, Balogh Pál jól felkészítette övéit –, és több lehetőséget is kialakított. A legnagyobb helyzet a karcagi származású Székely Dávid nevéhez fűződött, aki a 19. percben megpróbálta átemelni Molnár-Farkas Tamást, de a hazaiak kapusa résen volt, és szögletre tolta a labdát.

A szünetben alapos fejmosást kaptak Csábi Józseftől a szolnoki játékosok, amelynek meg is lett az eredménye. A második játékrészben sokkal agilisabban futballozott a MÁV FC, bár negyedórát várni kellett az első helyzetre, ekkor viszont Kónya Márk 30 méteres bombája csupán centikkel kerülte el a bal felső sarkot. Tovább nyomott a szolnoki legénység, Rokszin Ádám, Csirmaz István és Szabó Balázs lövését is hárítania kellett Acsádi Bencének, de Kovács Olivér és Novák Csanád előtt is nagy lehetőség adódott.

Érett már a gól, a 77. percben pedig megtört a jég: Szabó Balázs adott be jobbról, a labda több ember előtt is elment, a hosszún Bárdos Bence érkezett, kapura lőtt, de középen jött még Novák, aki fél méterről berúgta a labdát a hálóba (1–0). A DEAC játékosai a végjátékban frusztrálttá váltak, csak szabálytalanságokkal tudtak kitűnni, ami nem csoda, hiszen az első félidőben jobban játszottak vendéglátóiknál, viszont végül föléjük nőtt a Szolnok, így megérdemelten nyert.

A MÁV FC tehát a negyedik hazai mérkőzésén is hibátlan maradt, így pedig már a második helyen áll, ugyanannyi ponttal, mint az éllovas Loki. Folytatás vasárnap 19 órakor, amikor a Gyirmót otthonába látogat a szolnoki gárda.

Mesterszemmel

Csábi József: – A mérkőzés első felében tompán játszottuk, egyáltalán nem voltunk élesek. A szünetben történt egy s más az öltözőben, amit azért jobb, ha nem fejtek ki. A második félidőben sokat tettünk a győzelemért, és nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk.

Balogh Pál: – Nehéz reálisan értékelni ezután a meccs után. Az első félidőt rendkívül jól kezdtük, nyomást tudtunk gyakorolni egy olyan csapatra, amely hibátlan hazai pályán, de nem használtuk ki a helyzeteinket. A második játékrész kiegyenlítettebb volt, viszont a Szolnok pontrúgásai életveszélyesek voltak. Ha a kishitűséget levetkőzzük, elérhetjük a céljainkat.

További eredmények:

6. forduló: Budaörs–Vasas 3–1, Szentlőrinc–Kaposvár 3–1, DVSC–Szeged 3–0, Siófok–Gyirmót 2–1, Haladás–Ajka 1–0, Csákvár–Pécs 0–0, Békéscsaba–Soroksár 1–1, Kazincbarcika–Dorog 1–1, Győr–Nyíregyháza 1–0

Az NB II. állása 1. DVSC 4 1 1 11–2 13

2. Szolnoki MÁV 4 1 1 7–5 13

3. Ajka 4 0 2 14–4 12

4. Gyirmót 4 0 2 10–6 12

5. Haladás 3 2 1 12–6 11

6. Dorog 3 2 1 7–7 11

7. Nyíregyháza 3 1 2 5–3 10

8. Békéscsaba 2 4 0 7–5 10

9. Budaörs 3 0 3 9–8 9

10. Vasas 2 3 1 12–9 9

11. Pécs 2 3 1 7–4 9

12. Siófok 2 1 3 10–15 7

13. Szentlőrinc 2 1 3 7–12 7

14. Kazincbarcika 1 3 2 6–7 6

15. Győr 1 3 2 6–8 6

16. Soroksár 1 2 3 3–6 5

17. Kaposvár 0 4 2 7–10 4

18. DEAC 1 0 5 4–10 3

19. Csákvár 0 3 3 4–13 3

20. Szeged 0 2 4 3–11 2