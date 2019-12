Kalkulátor segít az evásoknak új adónemet választani

December 31-ig dönthetnek arról, hogy jövőre milyen adózási formát választanak.

Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó – közismertebb nevén eva -, a vállalkozók nagy része azonban még nem döntött arról, hogy milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. Az adózási formák közötti választást kalkulátor segíti – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az evások december 31-ig dönthetnek arról, hogy jövőre milyen adózási formát választva folytatják tevékenységüket.

Az egyéni vállalkozók az egyszerűsített adminisztrációt és adóterhet képviselő kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy az átalányadózást választhatják. A társas vállalkozási formában tevékenykedők is lehetnek – a kft.-k kivételével a kata alanyai, de dönthetnek a kisvállalati adó (kiva) vagy a társasági adó mellett is.

Azok a gazdálkodók, akik év végéig nem élnek a választás lehetőségével, egyéni vállalkozóként a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai alá fognak tartozni, míg társas vállalkozásként a társasági adó alanyává válnak.

Az eva megszűnésével egyidejűleg az érintettek áfaalannyá is válnak, de dönthetnek arról, hogy számukra az alanyi áfamentesség vagy az általános szabályok szerinti adózás a legmegfelelőbb. Ez a döntés azért is fontos, mert január 1-jétől már ez alapján kell kiállítani a számláikat is – figyelmeztet az adóhivatal.

Alanyi mentesség akkor választható, ha 2020-ban a várható bevétel nem haladja meg a 12 millió forintos értékhatárt. Az alanyi mentesség választását legkésőbb január 15-éig jelezni kell a NAV-nál.

A vállalkozás a székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzatnál tájékozódhat arról, hogy kell-e helyi iparűzési adót fizetnie.

Az adózási módokról részletes információ és a választást segítő kalkulátor érhető el (https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/eva-tajekoztato), és további segítség kérhető a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon vagy az ügyfél-azonosító számmal hívható 06-80-20-21-22-es hívószámon.