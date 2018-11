A 4-es elkerülő és a családbarát munkahelyek is szóba kerültek

Közmeghallgatásra várták a lakókat csütörtökön délelőtt a városházán. Az eseményen többek közt a 4-es elkerülő út átadása, a családbarát munkahelyek és a helyi közvilágítás is szerepet kaptak.

Kérdésre válaszolva Szalay Ferenc polgármester elmondta, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint 2020. utolsó negyedévében készülhet el a 4-es út északi elkerülője. – A kivitelezőt még nem tudjuk. A közbeszerzési eljárás végén viszont erről is be tudunk számolni… – mondta.

Megszólalásában Pozsonyi Tibor a közvilágításra fókuszált. – A Várkonyi téri abc mögött lakom, a Zagyvaparti sétányon. Ebben a térségben, az üzlet mögött van egy lámpasor, amely váltakozó időszakban működik. Két darab közel egy éve már, hogy meghibásodott. Havonta próbálok jelzést adni erről, mert az önkormányzat honlapján van lehetőség a hibabejelentésre. Az informatikai rendszer azonban nem fogadja el az erre vonatkozó jelzést… – taglalta a felszólaló.

Válaszában Fejér Andor alpolgármester ígéretet tett, intézkedni fognak, hogy a lámpasorral kapcsolatos hiba mihamarabb elháruljon a környéken.

Érdeklődés övezte a város családbarát munkahelyeit is. Megtudtuk, a polgármesteri hivatal mellett az Aba-Novák Agóra is ilyen intézmény. Az önkormányzat a rugalmas munkaidő-kerettel is segítené a családokat. Reggel így nincs akkora kötöttség, hogy fél 8-ra munkába kell állni. Ennek köszönhetően a munkatársak el tudják vinni iskolába, óvodába és bölcsődébe gyermekeiket. S fél 9-től kezdődik a munkaidő azoknak, akiknek efféle feladataik vannak.

