Kuvaszfrász: nálunk nincs gond a fajtával

Ugyan a kuvaszt tavaly év elején felvették a hungarikumok sorába, a kiváló terelő-, őrzőeb sokat veszített népszerűségéből az idők folyamán. Nemrég szárnyra kapott a hír, miszerint hamarosan eltűnhet ez a kutyafajta – ez azonban nem igaz, mint ahogyan az a közhiedelem sem, hogy a kuvasz agresszív fajta…

– Igen mélyen gyökerezik az emberekben a kuvaszokkal kapcsolatos félelem. Gyakran gondolnak rá vérengző fenevadként, pedig a valóság teljesen más – részletezi Komlósi Béla tenyésztő.

– A jól szocializált állatok szófogadóak, együttműködőek. Sőt! Büszkén mondhatom, hogy a kutyáim kiállításokon, munkafeladatokban is jól szerepelnek. Arról pedig nincs szó, hogy a fajta eltűnőben lenne. A kuvasz értékeinek, tiszta jellemzőinek megóvása érdekében azonban igen következetesen kell a megfelelő egyedeket pároztatni. A környéken jelenleg nincs olyan kennel, mely ezzel a fajtával foglalkozna, így a hevesvezekényi a legközelebbi.

Innen származik Samu is, a cserkeszőlői polgárőrség „leendő kollégája”. Gazdájával, Kakuk Gáborral hírportálunk tavaly készített riportot. A kiskutya, bár azóta felnőtt, „még mindig tanul.”

– Samut folyamatosan készítem a vizsgára, egyre ügyesebb – mesél gazdája kuvaszáról.

– Igaz, hogy makacs jószág, kissé szemtelennek is mondanám, de egyévesen még mindig nagyon fiatal. Az engedelmességén sokat dolgozunk, ám bízom a képességeiben. A szocializálása a legfontosabb, az őrző-védő feladatokra csak kétéves korától fogom igazán készíteni – teszi hozzá a polgárőr.

Gábor azt is megosztja velünk, hogy hamarosan újabb öt állat kerülhet a polgárőrprogramba. Persze a leendő gazdáknak szigorú kritériumoknak kell majd megfelelniük, a következetesség és határozottság igen fontos kívánalmak. A kutyás szolgálat tehát nagy segítséget jelent a kuvaszokról kialakult vélemény megváltoztatásában.

Vajon a kuvaszok kihalásával kapcsolatos felételezés is túlzás? A kérdésben Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke is állást foglal. A kuvaszállomány az elmúlt tizennégy évet tekintve nem növekedett jelentősen, ám nem is csökkent. Nem fenyegeti a kihalás veszélye, de sok erőfeszítést tesznek azért, hogy a fajta kapcsán berögzült, negatív tévhiteket eloszlassák.

– A kutyáimmal óvodákba, iskolákba látogatunk. Fontosnak tartom, hogy már a kisgyermekek, fiatalok is megismerjék a kuvaszok igazi jellemzőit. Játékos feladatokkal készülünk, melyekbe őket is belevonjuk. Sokszor alig akarnak elengedni minket. Mindennek a jó szocializáció az alapja.

– Az állatok nagy része már városias környezetben él. Meg kell tanulniuk ennek a szabályait. Jómagam negyvenöt éve dolgozom kuvaszokkal, csodálatos állatok – emeli ki a szakember.

Számos program ad lehetőséget a négylábúak értékes tulajdonságainak bemutatására, kamatoztatására, amelyet az egyesület is felkarol. Ilyen például a már említett, eredeti környezetben végzett munka, a „Kuvasz Őr”, vagy a ”Kuvasz a polgárőrségben” elnevezésű kezdeményezés.

Ferenc maga is polgárőr, két kutyája szintén sikeresen teljesítette a könnyűnek nem nevezhető polgárőrvizsgát. Nagy büszkeség számára, hogy hazánkban ők az első vizsgázott kuvaszok. Úgy tűnik tehát, hogy a fajtának nemcsak jelene, hanem jövője is van. Némi nyitottsággal és érdeklődéssel pedig talán újra közelebb kerülhetnek hozzánk ezek a félreismert állatok.