Több uralkodó és még a kormányzó vonata is megfordult Szolnokon

Többen emlékezhetnek arra, amikor órákig állt vonatjuk a nyílt pályán, majd egy elsuhanó szerelvény után minden visszazökkent a régi kerékvágásba.

A kavarodás oka az „Ezüstnyíl” volt, a repüléstől irtózó első titkár, Kádár János különvonata. Miatta bénult meg ilyenkor a közlekedés.

Kádár útjai régi hagyományt követtek, mert az uralkodók hamar felfedezték a vasút előnyeit. Most két szakember, Frisnyák Zsuzsa közlekedéstörténész, és Szikszai Mihály szolnoki főlevéltáros kalauzolásával teszünk kirándulást e „szigorúan ellenőrzött vonatok” világában.

Európában régóta léteznek udvari vonatok. Ausztriában először 1843-ban építettek ilyen vasúti kocsit, amit 1871-ben a MÁV hasonló járműve követett. A sötétzöld vagont aranyozott díszítése és a tetején levő korona is megkülönböztette a hajnali kofavonatoktól. Az évek során több mint negyven ilyen kocsit építettek az uralkodóháznak, de volt hasonló járműve Horthy Miklósnak, Rákosi Mátyásnak, s az említett Kádár Jánosnak is. Őt már nem sokkal élte túl járműve, melyen világhatalmak vezetői, Leonyid Brezsnyev és Richard Nixon is megfordultak.

Az „Ezüst Nyilat” ugyan még Antall József, Horn Gyula, és Orbán Viktor is használta, de 2002-ben kivonták a forgalomból. Ma is megvan, üzemképes, akár bérelhető is. E szerelvények számunkra fontos vonása az is, hogy mind megfordultak Szolnokon, sőt az udvari vonatnak nálunk veszett nyoma.

Ferenc József vonata fényűző volt, de az akkori csúcsot jelentő műszaki színvonala elmaradna egy jelenlegi gyorsvonattól. A favázas vagonok menet közben recsegtek-ropogtak, így a zaj ellen padozatát a szőnyeg alatt ólommal, továbbá vastag filc- és linóleumréteggel fedték, a külvilágtól vastag függönyök, ablaküvegek, zsaluzat és éjszaka posztóburkolású vastáblák zárták el.

Légfűtése legfeljebb 15 fokos meleget adott, amit csak a puritán Ferenc József értékelhetett igazán. Fürdőszoba sem volt a királyi járművön, a tisztálkodást márványlapos mosdószekrényeken elhelyezett ezüst mosdótálakkal oldották meg.

Ennél a Burgban sem álltak jobban, a modern higiénia kellékeit csak Erzsébet királyné honosította meg az udvarban. Az uralkodó is egy hordozható kádban végzett alaposabb tisztálkodást. Az udvari vonatokra később kerültek vízöblítéses, majolika illemhelyek, de a személyzetnek továbbra is éjjeli edényekkel kellett beérnie.

Miután az udvar életét a régi spanyol etikett szabályozta, utazásaik sem zajlottak egyszerűen. A kettős Monarchia feladta a leckét a főudvarmesternek, hogy Őfelsége mikor utazhat bécsi császári vagy magyar királyi szerelvényeken. Indulás előtt beindult egy hatalmas, rengeteg ember életét felbolydító gépezet.

Az utat szervező főhadsegéd és az érintett miniszterek mellett a rendőr- és csendőrparancsnokokon, főispánokon, polgármestereken és állomásfőnökökön át mindenki díszbe vágta magát és részt vett a szervezésben. Átírták a menetrendeket, működött a biztonsági gépezet, mindenütt tiszta egyenruha, piros szőnyeg, teljes készültség várta Őfelségét.

Budapesten és Gödöllőn udvari váróterem, másutt díszsátor fogadta az uralkodót. Vonata mindig este indult útnak, és lehetőleg reggel érkezett célba, hogy utasai a menetidő jelentős részét alvással tölthessék.

Az érzékeny Erzsébet királyné már jóval az indulás előtt elfoglalta helyét, hogy időben el tudjon szenderedni. Ezt a bonyolult rendszert csak az első világháborús temette maga alá.

Az udvari vonatra először a beköszöntő kommün fényűzéstől egyáltalán nem idegenkedő vezetői tették rá a kezüket, majd a románokkal vívott harcok után Szolnokon látták utoljára. Feltehetőleg a vasút gördülőállományának nagy részét elhurcoló román hadsereg lelkén szárad eltűnése. Egyedül a Nyugati-pályaudvaron őrzött címeres dísztáblái maradtak meg számunkra.

A háború után az ország első közjogi méltóságának, Horthy Miklósnak nem építettek külön szerelvényt. Számára közforgalmú termes kocsikból állították össze a Turán néven ismert vonatot, amely többek között egy távírdából, a kormányzó termes kocsijából, a kíséret és a személyzet vagonjaiból állt, s érdekességként a kormányzó autóját szállító különleges vagon zárta a sort.

A sokat utazó Horthy nagyon kedvelte a Turánt, számos hivatalos és magánalkalmat is rendeztek rajta. Talán ez volt a kevés lehetőségek egyike, amikor a magánkiadásait a hivatalos költségektől következetesen elkülönítő kormányzó rendszeresen magáncélra vett igénybe állami juttatást.

A két háború között számára egy új, kormányzói várótermet is építettek Kenderesen. Horthy útjai abban is különböztek az uralkodói, majd a pártvezetői vonatozásoktól, hogy jóval kevesebb felhajtás és biztonsági intézkedés kísérte őket. A kormányzó nem tartott merénylettől és nem tűrt korlátozást az emberekkel való találkozásai során.

A Turán történetéhez két baljós esemény is kötődik: Rajta vitték Kenderesre a fronton elhunyt kormányzóhelyettes hamvait, s azon utazott Horthy Miklós utolsó, az ország megszállását megelőző látogatására Hitlerhez. A vonatot 1944-ben nyugatra menekítették, ahol nyoma veszett. Egyetlen kocsija került haza, az autószállító vagon, amely ma a Magyar Vasúttörténeti Parkban látható.

Ugyanitt áll a Hargita nevet viselő szürke motorvonat is. Néhai utasa Sztálin legjobb magyar tanítványa, Rákosi Mátyás volt, aki ugyan nem vonzódott Nagy Magyarország emlékéhez, de járművének neve mégis erre emlékeztet.

A MÁV Észak-Erdély visszacsatolásakor építtetett Hargita néven a magas hegyekkel is megbirkózó motorvonatokat, s megbízhatósága miatt lett ez a modell Rákosi különvonata is. A hetven méter hosszú, két motorkocsival és egy vagonnal 120 kilométeres sebességgel futó szerelvényen 57 ülő- és 24 fekvőhely volt, Rákosinak egy nagyméretű külön hálófülke állt rendelkezésére.

Emellett nagyszalon, tárgyaló, rádió és távbeszélő szoba, és a munkás-paraszt állam puritánságát messze nem tükröző számos luxusberendezés tette kényelmessé utasai rajta töltött óráit. A mozdonyvezető vezetőállásában állítólag azért volt három ülőhely, mert az éberség jegyében ketten onnan figyelték, hogy a mozdonyvezető jól végzi-e a munkáját.

A „Rákosi vonatot” egy ideig még Kádár János is igénybe vette, míg a hatvanas években az elkopott szerelvény helyett megépítették számára a cikk elején említett „Ezüstnyilat”. Ahol rosszmájú vélekedések szerint az utolsó első titkár és útitársai időnként herendi porcelánból fogyasztották a nyugatnémet hajótűzhelyen készült, előkóstolók által ellenőrzött köménymaglevest, lángost, körömpörköltet, netán paprikás krumplit.

Az udvari, illetve kormányvonatokat azután felváltotta a szintén történelmi előzményeket követő repülés. Az első szárnyra kelt felséges személyiség még IV. Károly volt az utolsó magyar király. Ő egyik balszerencsés puccskísérletekor érkezett repülőn Magyarországra, s elkobzott járműve ma a közlekedési múzeum féltett kincse.