Földrengés rázta fel a jászsági lakosokat

A térség településein is többen érezték azt a Richter-skála szerinti 4,1 erősségű földrengést, ami hétfőn hajnalban 1 óra 30 perckor volt Heves közelében.

A földmozgásról a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatta az MTI-t. A Facebookon több jászapáti lakos jelezte, hogy a városban is érezhető volt a földrengés. Akadt olyan, aki arra lett figyelmes, hogy az ablak beremegett, míg másnál az ágy mozdult meg.

Egyik olvasónk arra riadt fel, mintha a ház falának ütközött volna valami. A földmozgástól többen megijedtek és arról számoltak be, hogy milyen szörnyű érzés a morajlásra ébredni. Jászszentandráson állítólag még a harang is megkondult a földmozgás hatására. Az obszervatórium tájékoztatása szerint károkról eddig nem érkezett információ. Mint arról korábban beszámoltunk, térségünkben júliusban is volt kisebb, a Richter-skála szerinti 2,1 erősségű földrengés.