Feltöltik és ellenőrzik az ételdobozokat az önkéntesek

Önkéntes csoportok tartják rendben a tárolókat, figyelve az ételek minőségére is. A szürke ládikákba bárki beletehet élelmiszert, a szabályokat kifüggesztették az ajtajára.

Tiszafüred után Tiszaföldváron (a művelődési ház oldalára) és Szolnokon (a Széchenyi körúton) is kihelyeztek egy-egy „Enni adok” dobozt. Az országos kezdeményezés célja, hogy a rászorulóknak ne csak a karácsonyi időszakban, hanem az év többi napján is jusson étel. A ládikókban bármilyen tartós élelmiszer, házi készítésű főtt étel vagy sütemény, bolti sütemények és készételek, továbbá zöldségek, gyümölcsök és édességek is elhelyezhetőek.

– Korábban gyakran előfordult, hogy maradt ki otthon főtt étel, és arra gondoltam, odaadhatnám olyanoknak, akiknek ez jól jön. Keresgéltem az interneten, így találtam rá a Re-Formáló Egyesületre – mondta Mészáros Németh Réka, a tiszaföldvári „Enni adok” doboz önkénteseinek koordinátora.

– Öt évig szerveztük, hogy szabályozva működhessenek, és kicsivel több mint két éve szereltük fel az első tárolót a főváros huszonkettedik kerületében. Az egyesület létrehozása után az ország számos pontjáról megkerestek, hogy segítsünk telepíteni a szabványméretű szürke dobozokat – tudtuk meg Sudláné Fazekas Margittól, a Re-Formáló Egyesület vezetőjétől. – A szekrénykét mi biztosítjuk, a feltételekről tájékoztatjuk az önkénteseket, akik naponta kétszer nézik át a tároló tartalmát, és pékségek, zöldségesek vagy egyéb vállalkozások felajánlásaiból feltöltik azt. Az élelmiszer-biztonsági szempontok figyelembe vétele mellett szelektálják az ételeket, illetve folyamatosan takarítják a tárolók belsejét – fejtette ki az elnök.

A települések méretétől is függ, hogy milyen feltételek mellett működhetnek az „Enni adok” dobozok. A tapasztalatok szerint az első időszakban minden ételt kivesznek belőle a rászorulók.

– Hosszú évek munkája, hogy megtanítsuk bízni az embereket, hogy rájöjjenek a tárolóban a következő nap is fognak élelmiszert találni, így később már tényleg csak annyit visznek el belőle, amire szükségük van. Az ajtóra kifüggesztett szabályzat is felhívja a figyelmet arra, hogy egy ember egyszerre három dolgot választhat a szekrény tartalmából – részletezte Sudláné Fazekas Margit.