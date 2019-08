Kevés körtét lehet most kapni a piacon

A szolnoki vásárcsarnok kínálatában igencsak kevés körtére bukkanunk, ami a hiányt támasztja alá. A termelők szerint viszont korántsem olyan rossz a helyzet, és mint mondják, a körtére egyébként is az a jellemző, hogy ha egyik évben bőségesen terem, a következő esztendőben visszaesés várható.

A szolnoki piacon nem sokan kínálnak körtét, a kistermelők legfeljebb egy-egy rekesznyit próbálnak eladni a vásárlóknak, igaz, a fő szezon még szep­temberben kezdődik. A tiszaföldvári nyugdíjas házaspár, Szabó János és felesége, Ilonka is hozott be eladni körtét. Kilóját 500 forintért kínálják.

– Van néhány fánk, vilmoskörte és néhány más fajta – számolt be Ilonka. – Olyan jó közepes idén a termésmennyiség, kevesebb termett most, mint a korábbi években. De hát öregszenek a fák, mint ahogy mi is. Ízre ugyanolyan jó a körte, amilyen lenni szokott.

– Meg aztán a nagy melegben könnyen lesül és lehull a gyümölcs. De az is igaz, hogy ha egyik évben bőséges a termés, a rákövetkező évben kevesebb szokott lenni, és tavaly sok körténk lett.

Az abonyi Gábor már drágábban adja két rekesznyi vilmoskörtéjét, a kisebb darabokat 700 forintért, a nagyobbak kilójáért viszont 800 forintot is elkér.

– Kevés és drága! – jegyezte meg egy gyümölcsöket vásárló asszony is, aki végül úgy dönt, inkább barackot vesz helyette, kivárja, míg nagyobb lesz a felhozatal. Mint mondta, most a nagyobb üzletekben is nagyon ki kell fogni ezt a fajta gyümölcsöt, kevés van.

Demény István Szolnok határában lévő kertjében viszont jól teremnek a körtefák.

– A Guyot Gyula fajta nagyon szép, jó termés ígérkezik – számolt be róla. – Kedvezett neki az időjárás. hetven-kilencven dekás példányok is akadnak. A másodvirágzásból is vannak már körték, igaz, jóval kisebbek, olyan tizenöt-húsz dekásak, de be fognak érni.

– A vilmoskörte termése is jó, A téli körték természetesen még nagyon éretlenek, a korai nyári körték szedésén viszont már túl vagyunk, most korábban beértek, volt, amelyik fa most kevés termést hozott. Ízre viszont mind kiváló, étkezésre, befőzésre egyaránt alkalmas. Amit nem fogyasztunk el vagy főzünk be, az cefrének megy.

Istvántól azt is megtudtuk, idén jobban támadtak a gombabetegségek, és sok a rágcsáló, a pockok, egerek a lehullott körtét rögtön megtalálják és megrágják.

– Összességében gyenge-közepes termés várható – vetítette előre Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, hozzátéve, hogy megyénkben nincsenek nagy, összefüggő körtés területek, így ha kevesebb is terem, mint tavaly, nem érinti súlyosan a gazdálkodókat.

– Felénk, Karcag környékén a zártkertekben viszont a körtefák ágai majd’ megszakadnak, annyi gyümölcs van rajtuk, így biztos lesz legalább átlagos mennyiség – árulta el. – A korai körtefajták jól teremnek.

– Olyan drasztikus hiány biztos nem lesz a megyében, mint amivel most riogatnak. Legfeljebb a pálinkafőzőket érinti hátrányosan, ha nem lesz annyi alapanyag a befőzéshez. De étkezésre, befőzésre azért jutni fog.