Megújul a Szolnoki Képtár

Megújul a Damjanich János Múzeum állandó kiállítása, a Szolnoki Képtár. Az intézmény régóta nagy népszerűségnek örvendő kiállítóterében a héten is dolgoztak a szakemberek. Itt találkoztunk Zsolnay László művészettörténésszel, aki elá­rulta, az új tárlatban több pazar műalkotás is helyet kap.

– A Szolnoki Képtárba látogatók eddig a Szolnoki Művésztelep történetével ismerkedhettek meg, valamint az utolsó kis teremben a Barcsay Jenő által a múzeumra hagyott Mednyánszky László-festményekkel. A tizenhét Mednyánszky-festmény mellé most kikerül a többi, raktárban őrzött alkotás is. Ezzel pedig Szolnok büszkélkedhet az ország legnagyobb Mednyánszky-kiállításával – számolt be az eseményekről a képek rendezése közben Zsolnay László művészettörténész.

Kiemelte, a hangsúly továbbra is a Szolnoki Művésztelep történetén lesz, ám a meglévő tárlat számos más, frissen bemutatott alkotással bővül. Az újonnan bemutatandó művek közül kiemelkedik például Csontváry Kosztka Tivadar Őz című tanulmánya, mely a jeles magyar festő korai műve. A művészettörténeti kuriózumok közt szerepel Ámos Imre festőművész világhírű szolnoki vázlatfüzete is, melynek jelentősége a hasonló sorsú Radnóti Miklós bori noteszéhez mérhető.

– Kevesen tudják Szolnokon, hogy Ámos Imrének, a kor modernista művészének, 1944-ben szintén volt egy notesze, pontosabban egy vázlatfüzete a zsebében. Ezt pedig még munkaszolgálata alatt vette a szolnoki pályaudvaron. A füzetre a bori notesz képzőművészeti párhuzamaként tekintünk, hiszen egy páratlan kincsről van szó – mutatott rá a múzeum munkatársa.

– Zsolnay László arról is szót ejtett, hogy ezt az emléket az elmúlt harminc évben csupán egyszer állították ki. Megtudtuk, az új képtár kialakításakor a hellyel is meg kellett küzdeni. Épp ezért a szakemberek a Munkácsy idejében szokásos berendezési elv, a szalonosítás mellett döntöttek. Vagyis a műalkotásokat – a mai szokásoktól eltérően – nem egy, hanem több sorban helyezik ki, így növelve a tárlat látványvilágát.