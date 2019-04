Portugáliában bizonyíthat a szolnoki fizikuspalánta

Uborkareszelővel vágta méretre a gyertyát, képkockánként vizsgálta a kamerával rögzített buborékos kísérletet, májusban pedig Portugáliába utazhat egy tudományos diákolimpiára Fonyi Máté, a Verseghy Ferenc Gimnázium ifjú fizikusa.

A tizedik évfolyamos, matematika tagozatos diákot mindig is érdekelte a fizika, kémia világa, már a gimi első évében is részt vett különböző versenyeken. A fiatal tehetség a legnívósabb megméretéseken is szerepelt már. Mindegyik területen országos döntőbe jutott, és remek eredményeket ért el. Ezekért igen hálás felkészítő tanárainak, amit mindig kihangsúlyoz.

Matematikából, fizikából Veres Dénesnek és Lapu Bélának, kémiából Balázs Zsuzsannának. A Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaversenyen országos harmadik lett. Többek között ez volt az egyik oka annak, hogy felkereste őt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Méghozzá nem is akármilyen céllal: egy természettudományos diákolimpiára invitálták.

Az esemény különlegessége, hogy idén Portugália ad neki otthont. A kijutáshoz első körben előfeladatokban kell kimagaslóan teljesíteni. Emellett csapatban is szükséges jól dolgozni, ugyanis az olimpián a világ különböző tájairól érkező „tudóshármasok” csapnak össze egymással. A fizikus, kémikus, biológus tagok együttes erővel oldják meg a feladatokat, ki-ki a saját területe szerinti legjobb tudásával. Illetve kreativitásával, az pedig kell hozzá bőven.

– Nagyon izgatott lettem a megkeresés miatt, azonnal bele akartam kezdeni a feladatokba – meséli Máté.

– Engem fizikusnak hívtak meg a csapatba, nagyon bíztam benne, hogy bizonyíthatok ezen a területen. Először kartonpapírból kellett ingát készítenünk, majd méréseket végezni rajta. Ezzel viszonylag jól tudtam haladni. A következő egy gyertyás kísérlet volt. Azt kellett vizsgálnunk, hogy a gyertya milyen méretre vágva lesz képes ferdén állni a vízben. Többféle módszerrel vágtam a hosszából, legalább egy hétig dolgoztam vele. Még uborkareszelőt is használtam az alakításához! Végül sikerült.

A harmadik feladatnál eltérő hosszúságú szívószálakkal kellett buborékot fújni, majd vizsgálni, hogy pontosan mikor pukkad ki. Máté ezt levideózta, majd kockáról kockára elemezte ki. Végül egy lencse fókusztávolságának mérésével zárultak a „beadandók”. A munkák során – noha családja és tanárai is segítségére voltak – végig saját elképzeléseire, ötleteire támaszkodott.

Délutántól estig lázasan dolgozott a megoldásokon, kivitelezésen. Gyakran merített ihletet szakkönyvekből, és kevés alkalommal hagyatkozott csak az internetre. Minden folyamatot dokumentálnia kellett, ráadásul kézírással. Elmondása szerint ez volt az igazán nehéz és unalmas része a munkának. Ellenben a szorgalom meghozta gyümölcsét, ő érte el a legmagasabb pontszámot az előzetes feladatokban.

– A téli szünet után kaptam a hírt, hogy továbbjutottam. A Műszaki Egyetemen még volt egy „élő válogató” is, ott szintén megfeleltem. Tényleg nagyon büszke vagyok, országonként csak két csapatot indítanak ezen az olimpián, én pedig benne vagyok az egyikben! Minden erőfeszítés megérte. Májusban utazunk Portugáliába, egy hétig leszünk ott. Főleg gyakorlati feladatokat kell majd megoldanunk, már alig várom!

Máté nagyon sok támogatást kap a családja, illetve az iskolája részéről is. Mindenki együtt izgul érte, együtt örül a sikereinek, melyekből biztos akad még bőven a fiatal zseni jövőjének útján.

Sikeresen szerepelnek a magyarok

Az Európai Unió Természettudományos Diákolimpiáját 2003 óta rendezik meg, különböző helyszíneken. 2021-ben például hazánk ad majd neki otthont. A verseny tudatosan épít a csapatmunka jelentőségére, emellett a természettudományok népszerűsítése is célja. Magyarország az utóbbi nyolc évben igen eredményesen szerepelt, tíz aranyérem mellett ezüst-, valamint bronzérmeket is szerzett.

