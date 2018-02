Szabadulószoba épült az abonyi művház pincéjében

Rendhagyó ötletek és különleges események pezsdítik fel időről időre az abonyi kultúrház munkatársának életét. Az egyik különleges helyi játék ötletgazdája a szervezői munka mellett az írásnak is előszeretettel hódol. Nem is eredménytelenül.

– Budapesten születtem ugyan, de tősgyökeres abonyi vagyok! – kezdte büszkén a városi művelődési ház földszintjén Jandácsik Pál, aki, mint mondja, egész gyermekkorát ez a kisváros határozta meg.

– Titkon mindig is arra vágytam, a kultúra területén találjam meg a helyem. Most pedig már a kultúrház munkatársa vagyok – mosolyodott el.

A fiatalember a rendezvényszervezéstől a kiállításokig számos feladatot végez, a közelmúltban ráadásul egy nem mindennapi játékot is életre hívott.

– Nemrégiben arra gondoltam, valamilyen különlegességgel kellene ráirányítani a figyelmet a város történetére. A program megalkotásakor azon kezdtem el gondolkodni, mi érdekelheti az embereket a kultúra terén – vezetett be a helytörténeti szabadulószoba kulisszái­ba.

– A Múze­umok Őszi Fesztiváljának volt egy ajánlása, amelyben fiatal felnőtteket és tinédzsereket vártak a múzeumba. Ennek nyomán jött az ihlet, hogy egy kincsvadászó programot indítsunk el Abonyban.

– Végül úgy döntöttünk, a művelődési ház pincéjébe visszük a szabadulószobát. Ebben pedig falumúzeumunk tárgyait is felhasználjuk – taglalta.

Hát, így került a játékba Kinizsi Pál kardjának másolata, egy ódon lovagi sisak, Kossuth Lajos szobra, de egy régi mérleg és egy vasaló is.

– A szoba tele volt ládákkal, melyeknek lakatjait ki kellett nyitniuk a játékosoknak. Ezután lehetett csak tovább lépni, s végül kijutni a szobából. A rejtvények megoldásaként kapott számokból állt össze a lakatok számkombinációja.

– Egy tükörírással íródott dokumentum esetében például rá kellett jönni, hogyan lehet elolvasni azt. Az egyik ilyen rejtvény egyébként Kossuth Lajos abonyi díszpolgárrá avatásához kötődött – részletezte.

Az ötletgazda életét azonban nem csupán a különleges programok szervezése színesíti.

– Nagyon régóta foglalkozom írással is. Az egyik könyvem országos terjesztésben is megjelent, melyre nagyon büszke vagyok. Rákaptam a novellaírásra is, ebben találtam meg egy új hangomat.

– Ha regény, akkor krimi-­thriller, a novelláknál változó a kép. Írtam például horrornovellát is, nagy kedvencem Stephen King…

Nyílt is a helyi könyvtár ajtaja és került le mindjárt a polcról a híres író egy munkája.

S hogy mi lesz a következő különleges program és az új könyv?

– Megvan már az ötlet könyvből is, eseményből is. Ezeket azonban egyelőre fedje homály – csitította kíváncsiságunkat az író.

Kevesen élnek meg ebből

Az ifjú tollnok vallja, csak keveseknek adatik meg, hogy az írás jelentse a kenyérkereseti forrást. Aki pedig mégis ebből él, számtalan csatornán kell mozognia, hogy hosszú ideig a figyelem fókuszában tudhassa magát.

Szerinte az írói tevékenységet sohasem lehet abbahagyni. S főleg nem elég korán kezdeni.

– Úgy hiszem, egy-egy bennem lévő gondolat olyan kényszer, amelyet ha nem tudok megírni, kinyilatkoztatni, akkor megfojt – zárta szavait.