Ilyen még nem volt: két világhírű karmester vezet egy magyar elitzenekart

Maestro Gilbert Varga a Pannon Filharmonikusok vezető karmesteri pulpitusáért szerződik Magyarországra, így Bogányi Tibor mellett ő lesz az együttes második vezető dirigense. A PFZ ezzel a formációval a nyugaton már elismert felállást honosítja meg Magyarországon.

Gilbert Varga az a magyar származású Maestro, akinek hazahívására már számos alkalommal tettek kísérletet az ország zenekarai, mindeddig sikertelenül. A legendás dirigens többek között az 1956-ban kivándorolt magyar muzsikusokból alakult Philharmonia Hungarica művészeti vezetője volt. A világszerte ismert karmester 2019. januárjától a pécsi Pannon Filharmonikusoknál vállal életében első alkalommal hazai szimfonikus együttes élén pozíciót.

Az új felállás Horváth Zsolt, a PFZ igazgatója szerint korszakváltást jelent az együttes történetében, de talán nem túlzás azt állítani, hogy kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai kulturális életben is, hiszen egyrészt ilyen felállásban ilyen magasfokú professzionális együttműködés még nem valósult meg magyar zenekarnál, illetve mind Gilbert Varga, mind Bogányi Tibor olyan kvalitású karmesterek, akiknek személye garanciát jelent arra, hogy az elmúlt években tulajdonképpen elit kulturális branddé alakuló PFZ még magasabbra tett lécet is megugorhat.

Az igazgató szavai nyomán talán lehet ilyen hasonlattal élni: a PFZ újabb „sztáredzőt” igazolt – megteheti, hiszen feljutott a legjobbak ligájába. E szakmai innovációval a zenekar amellett, hogy saját perspektíváit is egyre tágabban értelmezi, s pozícióját hosszú távon is a legjobbak között jelöli ki,

a teljes magyar zenei szcéna számára is utat mutat,

és újabb bizonyítékát hozza annak, amit évek óta következetesen képviselnek: jelesül, hogy profi szakmai munkával hazánkban a fővároson kívül is létrejöhet világszínvonalú művészi teljesítmény, mely egyszerre képvisel helyi értéket és nemzetközi minőséget.

A 2019. január 1-től vezető karmesterként a pécsi zenekarral munkálkodó Gilbert Vargát egy nyilvános társulati ülés keretében mutatta be a Pannon Filharmonikusok Pécsett, a Kodály Központ hangversenytermében 2018. október 30-án. A sajtóeseményen részt vett Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója, Morvay Ágnes, a PFZ Művészeti Tanácsának elnöke, valamint a két dirigens és a teljes társulat. Az ünnepélyes, ugyanakkor baráti – és hangulatát tekintve rendkívül motiváló – rendezvény a zenekar szereplésével vette kezdetét, majd Horváth Zsolt igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, és kijelentette: az együttműködés magasiskolája valósul meg a két vezető karmesternek köszönhetően, s

a PFZ azon túl, hogy stabilizálja helyét a legrangosabb hazai együttesek között, egyúttal valódi nemzeti zenekarként a közép-európai és visegrádi országok kulturális nagyköveteként kíván fellépni.

A hét éve az együttessel dolgozó Bogányi Tibor örömét és büszkeségét fejezte ki a Maestro érkezésével kapcsolatban. „Az a virtuozitás, amit Gilbert Varga képes kihozni a társaságból, még tovább lendíti a társaság produkcióit. Még több, egy az egyben nemzetközi színpadra adaptálható produkciónk lesz, és olyan szemléletmód is érkezik a zenekarhoz, mely nekem nem erősségem. Ez a partnerség olyan színt és szintet jelent mindannyiunk számára, ami eddig nem volt lehetséges” – mondta. Kiemelte azt is, hogy szakmai szempontból milyen innovációt jelent ez a fordulta: „Boldog vagyok, hogy Magyarországon először mutathatunk abban példát, hogy két vezető karmester irányítja egy zenekar következő három évadát.

Ez a példa nem ismeretlen a nyugati zenekari kultúrában, Gibert Varga a PFZ-hez való szerződtetése egy lépést jelent előre a nemzetköziség útján”

– jelentette ki.

Gilbert Varga félig magyar, félig angol nyelven mondta el gondolatait céljaival, művészi elveivel kapcsolatban. Humort sem nélkülöző felszólalásában a Maestro rámutatott, hogy ő – az írókhoz, szobrászokhoz, zeneszerzőkhöz hasonlóan –

nem kreatív művésznek, hanem a művészet szolgálójának tartja magát,

és feladatának azt tekinti, hogy azt, amit a szerző belevitt a művébe, azt ő a hangzásban alázattal kihozza a partitúrából. „Be kell teljesíteni a szerző akaratát, mint a jó szolga, aki kitalálja, leolvassa a szájáról ura gondolatait” – mondta. A dinamikát világszinten egyedülálló módon érzékenyen kezelő dirigens türelmes, alapos, kitartó munkára kérte – az általa már egyébként jól ismert – zenekart.

A sajtótájékoztatót követő kerekasztal-beszélgetésen a két karmester egymást kiegészítő, ugyanakkor egymást erősítő szerepéről is szó esett – tehát arról, hogyan kerülhető el a „két dudás egy csárdában” jelensége, illetve hogy megvalósul-e az egyes nyugati országokban bevett rendszer, hogy a dirigensek műfajok vagy korszakok szerint osztják fel egymás között a repertoárt. Utóbbival kapcsolatban Bogányi Tibor jelezte, hogy műfaji, stílusbeli szempontú „munkamegosztásról” nincs szó, hiszen mindketten sokoldalú, és a muzsika számos területén otthonosan mozgó karmesterek: a barokk daraboktól kezdve a kortárs, modern szerzeményekig széles skálán mozognak. Elmondta, hogy büszkeséggel tölti el, hogy a zenekarhoz, amellyel hét éve dolgozik, most egy ilyen elismert karmester érkezik, és szeretne sokat tanulni idősebb kollégájától.

„Sosem hallottam még tizenöt különböző árnyalatot a piano (halk játék) dinamikájában – Gilbert képes erre.

Ezt például szeretném megtanulni” – mondta. Hangsúlyozta azt is, hogy a legfontosabb az, hogy mindketten alárendeljék a saját munkájukat annak a célnak, melyet közösen és következetesen képviselnek, ez pedig a kérlelhetetlen, megalkuvástól mentes magas szakmai színvonal. Gilbert Varga elmondta, hogy Bogányi Tibor impulzívabb, az érzelmeket spontán, áradóan kifejező személyiségével szemben ő ebből a szempontból erősebb kontrollt gyakorol maga felett, és reméli, hogy a közös munka hatására ebben talán enyhülni fog valamelyest. A különbségek közt említette azt is, hogy míg Bogányi a nagyobb apparátussal dolgozó műfajokat kedveli jobban (például az operát), ő a kamarazene világából érkezve inkább kisebb volumenű művekben érzi elemében magát.

Az is kiderült, hogy nem is kell sokat várni az együttműködés első gyümölcsére, hiszen

2019 elején Gilbert Varga vezényletével, Bogányi Tibor csellószólójával mutatják be a zenekar felkérésére Bánfalvi Zoltán, a PFZ koncertmestere által írt csellóversenyét.

A derűs hangulatú beszélgetésbe sok mosoly és személyes hang is vegyült: kiderült például, hogy míg Bogányi Tibor az utazásból, a nyelvekből és az idegen kultúrák megismeréséből, addig Gilbert Varga az olvasásból merít inspirációt, de megtudhattuk azt is, hogy próbaszünetben egyikük sem lógatja a lábát, hanem mindketten már a következő felvonásra készülnek gondolatban. Mindketten elsősorban vonós hangszernek mesterei, és mivel mindketten dolgoztak Ázsiában, beszámoltak ott szerzett élményeikről, például a nyelvi nehézségekből adódó humoros helyzetekről is.

Horváth Zsolt, a PFZ igazgatója kérdésünkre válaszolva kiemelte, hogy

Gilbert Vargával a minőség közös nevezője érkezik meg a zenekarba:

azok az attribútumok, melyek minden muzsikus számára ugyanúgy teszik egyértelművé, hogy mi a jó, mit nevezünk jónak. Rámutatott, hogy a Maestro személyisége – csak úgy, mint a lassan két éve elhunyt, korábban a PFZ-vel évekig dolgozó Kocsis Zoltáné – olyan kereteket teremt, mely egy más dimenzióba viszi a zenekart: a fundamentumok megerősítése mellett új területeken tudja tovább csiszolni az együttest, hatalmas intenzitású próbafolyamatokkal és szigorú, aprólékos munkával teszi mindezt, ráadásul a germán orientáltságú magyar zenei életbe ő a francia muzsika világát hozza, és teszi szerves részévé az itthoni művészeti munkának.

A borítókép forrása: pfz.hu

