Kiváló tehetséggondozókat díjaztak

Rangos díjat kapott Agócs Tibor, a jászberényi Y Ház vezetője, az idén 30 esztendős kjokusin karate egyesület, a Yakuzák SE alapítója. Szenszei Agócs „kiváló tehetséggondozóként” vehette át a kitüntetést Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól Budapesten, az Akvárium Klubban tartott országos díjátadó gálán. A „Bonis Bona – Nemzet Tehetségeiért” kitüntetett személyiségei között idén két jászberényi is volt, hiszen Csörgő Terézia, a Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott tanára ugyancsak a tehetséggondozásban nyújtott munkája elismeréseként vehetett át életműdíjat.

A díj elnevezése a „Bonis bona discere”, vagyis „Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik. A kitüntetés a hazai tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok, szakemberek országos szintű elismerése.

A tehetséggondozással kapcsolatos állami feladatokat napjainkban a Nemzeti Tehetség Központ koordinálja, amely az országgyűlési határozattal 2009-ben elindított, 2028-ig szóló Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit tartja szem előtt. Ennek lényege: megfogni a tehetséges magyar fiatalok kezét, és segíteni, támogatni azokat, akik vannak annyira szorgalmasak, hogy a talentumukat kamatoztatni tudják. Ehhez szükség van a tehetségeket segítő, elhivatott műhelyekre, szakemberekre, pedagógusokra, önkormányzatokra és az egyházak elkötelezettségére, akik önzetlenül állnak a tehetséges magyar fiatalok

mellett.

– Az államnak így az is feladata, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és határon túli tehetséggondozókat, akik kiemelkedően sokat tesznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében nyilatkozta Novák Katalin, az EMMI államtitkára a díjátadót követően.

– Ilyen személy Agócs Tibor is, és nagy öröm számomra, hogy a kiváló szakember kitüntetése által az „Élet iskoláját” is el tudjuk ismerni. Ezzel is szeretnénk mutatni azt, hogy pont ilyen kezdeményezésekre, pont arra van szükség, hogy a jászberényi fiatalok kapjanak egy esélyt arra, hogy a tehetségük ne csak a saját kincsük maradjon, hanem megoszthassák azt másokkal is, és fejlődni tudjanak. A mi szándékunk, elhivatottságunk a magyar tehetségek iránt, valamint a minisztérium háttértámogatása csakis akkor működik igazán jól, ha helyben vannak olyan emberek, akik ezt az ügyet saját környezetükben is előreviszik. Az Y Ház éppen ilyen – tette hozzá Novák Katalin.

Agócs Tibor, aki mostanra már nem a kjokusin karatéban, hanem a karate filozófiájából kiindulva a sport és az élet számos területén maradandót alkotott a tehetséges fiatal tanítványokkal közösen, a díjat 9 hónapos kisfiának ajánlotta.

– Nagyon megtisztelő és rendkívül jó érzés, hogy ilyen magas rangú díjra érdemesnek találtak – kezdte Agócs Tibor. – Ezeket az elismeréseket útjelző tábláknak értékelem, amelyek a helyes utat mutatják. A díjat fiamnak, Vitéznek ajánlom. Nagyon remélem, az a tudás és tapasztalat, melyeket az elmúlt évtizedekben megszereztem, méltó módon segíti majd őt is sok-sok tanítvány után a benne rejlő tehetség kibontakoztatásában – jelentette ki a díjazott mester, köszönetet mondva feleségének, a kétszeres Európa-bajnok Agócs Zsófiának is.

A magas rangú kitüntetés átadásához kapcsolódóan nagyszabású gálát is rendeztek, immár nyolcadik alkalommal. Az idei díjátadó Jászberény számára különösen érdekes volt, hiszen Csörgő Terézia, nyugalmazott pedagógus, a Lehel Vezér Gimnázium egykori kiváló tanára is átvehette a tehetségek érdekében végzett munkája elismerését.

– A tanárnő azzal érdemelte ki a Bonis Bona életműdíjat, hogy generációk választották hivatásként az általa tanított tantárgyakat. Ő álmodta meg a természettudományi diákszimpóziumot is, amelynek munkájában, szervezésében, előadások tartásával a mai napig részt vesz, és ma is aktív, önkéntes tehetséggondozó szakember – hangzott el dr. Lantos Krisztinától, a Nemzeti Tehetség Központ vezetőjétől a méltatás.