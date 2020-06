Összeszerelték az új, moduláris stégrendszert a füredi vízparton

A kényszerpihenőre száműzött turizmus az elmúlt hetekben az újraéledés jeleit mutatja, elkezdtek megtelni a szálláshelyek a Tisza-tó körül. A kerékpározás, csónakázás és horgászat mellett a térség egyik fő vonzereje a strandolás. Úgy tűnik, napokon belül ez a programlehetőség is elérhető lesz.

Az elmúlt két hétben egyre gyakrabban olvashatunk és hallhatunk arról, hogy a strandokon és fürdőhelyeken nagy a mozgolódás, mindenhol készülnek a nyitásra. A tiszafüredi szabadstrandon télen sem állt meg az élet, teljes átalakuláson megy át a partszakasz.

Egyszerre több projekt keretében valósul meg a tiszafüredi szabadstrand átépítése és felújítása. Három ütemben, összesen ötszáztizenötmillió forintból, mindössze egyetlen év leforgása alatt készülnek el a beruházással. Többek között új multi­funk­ciós sportpályát és kondiparkot alakítottak ki, elbontották a régi kiszolgáló ingatlanokat, mellékhelyiségeket, helyette újak épültek. Ennek keretében vásároltak és telepítettek új stégrendszert is. Bár a kivitelezésből még hónapok vannak hátra, a szabadstrand megnyílik a nyári szezonra.

– Gyakorlatilag a célegyenesbe ért a szabadstrand nyitására történő felkészülés – mondta hírportálunk kérdésére Lendvay Imre. – Összeraktuk, telepítettük az új stégrendszert, már az utolsó simításokat végezzük – folytatta a strandot üzemeltető Tisza-Víz Kft. ügyvezetője.

Kihelyezték a szabályozó és tiltó táblákat, a stégrendszer minden eleme a helyére került, az úszólétráktól a vízilabdakapukon át a védőhálókig. Már csak egy-két napvitorla hiányzik, amiket a napokban pótolnak.

– Minden évben végig kell csinálnunk egy fürdőhely-kijelölési procedúrát, ahol a hatóságok ellenőrzik, hogy megteremtettük-e a nyitás felté­teleit – vázolta a szakember. – Ennek most az utolsó fázisában tartunk, már több hatóság is látogatást tett nálunk. Az utolsó bejárásra most, június 18-án kerülni sor – magyarázta Lendvay Imre. Hozzátette: ha ott minden rendben lesz, akkor napokon belül megkapják a hozzájárulást a fürdőhely nyitásához.

Természetesen az éppen zajló fejlesztések hatással lesznek a strand működésére. Mint megtudtuk, az építési területet lezárják, az nem lesz bejárható a strandolók számára. A beruházás keretében egységes teraszrendszert kap a büfésor, de a munka ellenére már idén megnyithatnak a parti vendéglátóhelyek.

–Az önkormányzat, mint a terület tulajdonosa egyeztetett a büfésekkel a nyitás és üzemelés feltételeiről. Annyi változás lesz idén, hogy nem a megújuló teraszokon, hanem a másik oldalon tudják kiszolgálni a vendégeiket – részletezte Lendvay Imre.

Nagy hangsúlyt fognak fektetni a járványügyi szabályok betartására is. Például fokozottan ellenőrzik majd az előírt távolság megtartását, és több helyen is elérhetővé teszik a kézfertőtlenítő szerek használatát. Az ügyvezető úgy fogalmazott: ez egy átmeneti állapot, mindenkinek alkalmazkodni kell hozzá, hogy a következő szezont már egy felújított, korszerű és látogatóbarát szabadstranddal lehessen folytatni.